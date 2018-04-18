«Ускорьте темпы, а с финансированием поможем». Куйвашев призвал глав городов переходить на «умные технологии»

На первом в этом году встрече глав городов губернатор Евгений Куйвашев заявил о необходимости сделать из Свердловской области «умный регион».

«Необходим ускоренный переход муниципальных городов на «умные технологии». Это — система управления транспортом, это — возможность записать ребенка к врачу не выходя из дома», — заявил он.

Глава региона предложил представителям муниципалитетов самим определиться, какие сервисы они желают внедрить территории и разработать проект. Также Евгений Куйвашев отметил, что с финансированием городам областные власти помогут. По его словам, обсуждение этого вопроса и начата с целью понять, в какую сумму появление «умных технологий» обойдется региону.

«Софинансирование будет, безусловно», — сказал глава региона.

«Реализация концепции «умного региона» приведет не только к качественным, но и количественным социально-экономическим и экологическим эффектам, в том числе экономии всех ресурсов на 30-40%», — рассказал присутствующим первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Сейчас новейшие технологии внедрены в регионе очень неравномерно: Екатеринбург в сфере цифровизации занимает 5-7 места в рейтингах, тогда как Свердловская область — 60-65 место.

Присутствующим главам городов на примере Сухого Лога рассказали, какие технологии позволяют значительно экономить энергоресурсы и заранее просчитывать затраты на них, на примере Екатеринбурга представили как должна работать в городе система видеонаблюдения, также показали проект новых «умных» остановочных комплексов, на которых можно не только ждать транспорт, но и узнавать о времени его прибытия и знакомиться с информацией о городе.

При этом, судя по концепции, Свердловская область должна превратиться не только в регион, который будет активно использовать умные технологии, но и в место, где новейшие разработки будут появляться на свет.