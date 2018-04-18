Раздевайтесь, я вам рад

Подзатыльник прилетел внезапно. Ну то есть как внезапно: предпосылки были. На улице ударил внезапный большой плюс, девушки автоматом оделись в легкое и весеннее, то есть во что-то выше колен.

Я, естественно, засмотрелся. За что и получил от своей любимой: дескать, ты не засматривайся по сторонам, когда рядом я иду. Урок усвоил, по сторонам пялиться перестал, хотя глаз нет-нет, а дергается влево-вправо. Вообще весна — очень сложное время года.

Ну, во-первых, коты. Им, собакам, нет никакого дела до времени суток, а вот до времени года — есть. Весна? Март или апрель? Начинай! И орут, паразиты. И голоса такие противные… Причем одни орут из квартир, мол, выпусти! А вторые вопят на улице — ждут, когда выпустят тех, из домов. Плюс — птицы. Эти тоже орут. Хоть и красиво, и мелодично, но спать категорически мешают. Во-вторых, весной невозможно сосредоточиться на работе. Ну потому что утром орали коты и птицы и не дали выспаться. Потому что в помещении душно и хочется на море. Плюс на улице вовсю идет весна, а я эту весну вижу только из окна. Точнее, даже не вижу, а, скорее, провожаю ее взглядом, поскольку она вот-вот кончится, а мы ей еще толком и обрадоваться не успели. А там — лето уже, осень, да и Новый год на подходе. Шучу. Ну и в-третьих, почему весна сложное время года — женщины… Они ж словно наперегонки раздеваются. В смысле меняют зимние одежды на легкие. Вчера шла по улице бесформенным мохнатым чудом, а сегодня — на тебе — обворожительной ланью цокает каблучками по мостовой.

…Второй подзатыльник тоже прилетел внезапно. Хотя предпосылки были: любимая прочитала, что я тут пишу, и лапкой своей мне — от души: весна не весна, а смотри только на меня. А я что, я согласен!