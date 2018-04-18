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Разработано «умное» украшение, которое спасает жизнь
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Разработано «умное» украшение, которое спасает жизнь 

Gizmonews 2 часа назад
Фото: Gizmonews
Специалист Хасан Дж. Патель, работающий в бирмингемском Алабамском университете, разработал прототип охранного смарт-браслета. Украшение срабатывает автоматически в том случае, если на владельца напали или же ему стало плохо. Устройство включает красный мигающий свет и подает громкий тревожный звук.
Исходящие из гаджета сигналы призваны привлечь внимание окружающих в случае нападания. Предполагается, что преступник скроется, решив не рисковать. Браслет, подключившись к смартфону через Bluetooth, вызывает службу экстренной помощи и передает GPS-координаты своего владельца. Гаджет также может отправлять сообщения контактам, перечисленным заранее в соответствующем списке. Прочим смарт-изделиям для того, чтобы вызвать в экстренном случае помощь, нужно нажатие на кнопку, однако если человек потерял сознание, сделать это он не сможет. Тут на помощь придет смарт-браслет, который сможет действовать самостоятельно.
Устройство постоянно отслеживает температуру тела и давление своего хозяина. Двигательная активность анализируется акселерометром и гироскопом, а звуковой фон микрофонами. ПО обучается на основе полученных данных и понимает, когда владелец стоит или сидит, а также когда ему плохо.
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