Повседневные вещи, которые вскоре могут исчезнуть

Мир меняется благодаря постоянным технологическим достижениям человечества, а многие вещи из жизни модернизируются и часто становятся неузнаваемыми. Спустя десятилетия мир может разительно измениться, а многие вещи, к которым привыкло общество, попросту исчезнут из обихода.

Золото

Эксперты зафиксировали снижение интереса покупателя к золоту, в последнее время многие отдают предпочтение другим драгоценным металлам. Также исчезновению золотых украшений способствует уменьшение запасов руды на поверхности Земли, а инвестиции в эту отрасль стремительно падают. Шоколад

Производство какао заметно сократилось, поэтому эксперты прогнозируют в будущем увеличение разрыва между спросом и предложением шоколада. Вскоре этот товар может исчезнуть с полок магазинов или его производство будет настолько минимальным, что позволить себе настоящий шоколад сможет далеко не каждый. Деньги

Кредитные карты и бумажные деньги могут полностью исчезнуть из обихода, а их заменят электронные средства. Вполне вероятно, что за любую покупку человек сможет расплатиться с помощью своего смартфона и отпечатков пальцев. Пробки

На данный момент ведется разработка идеальной системы вождения, которая позволит автоматически вести машину и не допустит ошибок. Эксперты ожидают, что при безопасном вождении всех авто на дороге можно будет избежать пробок, и таким машинам не потребуются зеркала. Подпись

Для идентификации человека вскоре не понадобится подпись, ведь все лучше развивается такая отрасль, как биометрика. Распознавание голоса, отпечатков пальцев и сетчатки глаза дают более надежную защиту данных и предоставляют все необходимые сведения о человеке, которые практически невозможно подделать. Работа

Роботы все чаще занимают рабочие места человека, например, в будущем нужно ожидать полное отсутствие работы в общепитах для человека, поскольку роботы смогут готовить пищу и обслуживать посетителей. Существенные изменения также произойдут в области медицины, а благодаря искусственному интеллекту станет намного проще и безопаснее выполнять сложные операции. Конфиденциальность

С внедрением современных систем личная жизнь всех граждан вскоре окажется под круглосуточным наблюдением. Например, все привычки, покупки и передвижение могут быть записаны, что положит конец конфиденциальности. Ключи

Через несколько десятков лет человеку не потребуются ключи и замки в авто или даже в собственном доме. Благодаря все тем же модернизированным системам человек сможет открывать все и закрывать с помощью отпечатков пальцев или голосу, а некоторые производители авто уже представили машины с кнопочным зажиганием.]]>