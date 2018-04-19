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Кем трудились, сколько получали: ищем интересные истории тюменцев о первом в жизни рабочем месте
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Кем трудились, сколько получали: ищем интересные истории тюменцев о первом в жизни рабочем месте 

72.ru 55 минут назад
Фото: 72.ru
Каждая профессия по-своему хороша, главное — найти ту, что по душе. Надеемся, что вам это удалось, и в преддверии 1 Мая предлагаем немного поностальгировать. Всё просто: вспомните всё-всё-всё о своей первой работе/подработке и расскажите об этом нам. Сделать это нетрудно: до 26 апреля нам присылайте сообщение в Viber, WhatsApp или Telegram (пока он ещё работает) на номер 8-919-922-88-82. Мы свяжемся с вами, чтобы побеседовать и услышать ваш любопытный рассказ. По итогам мы выберем пять самых невероятных, трогательных, грустных или смешных историй о том, как тюменцы делали свои первые шаги на рабочем поприще. Опубликуем их на 72.ru. Авторы получат от нашей редакции приятные памятные подарки.
А пока предлагаем вдохновиться рассказами педагогов-мужчин, узнать, как хрупкая тюменка ловко управляет пассажирским самолётом и заглянуть в мастерскую художника-бутафора из Тюмени, которая делает фейковую колбасу и умеет делать грим круче всех.
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