Кем трудились, сколько получали: ищем интересные истории тюменцев о первом в жизни рабочем месте

Каждая профессия по-своему хороша, главное — найти ту, что по душе. Надеемся, что вам это удалось, и в преддверии 1 Мая предлагаем немного поностальгировать. Всё просто: вспомните всё-всё-всё о своей первой работе/подработке и расскажите об этом нам. Сделать это нетрудно: до 26 апреля нам присылайте сообщение в Viber, WhatsApp или Telegram (пока он ещё работает) на номер 8-919-922-88-82. Мы свяжемся с вами, чтобы побеседовать и услышать ваш любопытный рассказ. По итогам мы выберем пять самых невероятных, трогательных, грустных или смешных историй о том, как тюменцы делали свои первые шаги на рабочем поприще. Опубликуем их на 72.ru. Авторы получат от нашей редакции приятные памятные подарки.

А пока предлагаем вдохновиться рассказами педагогов-мужчин, узнать, как хрупкая тюменка ловко управляет пассажирским самолётом и заглянуть в мастерскую художника-бутафора из Тюмени, которая делает фейковую колбасу и умеет делать грим круче всех.