Обмен без обмана: как ездить по всему миру и не платить за жилье

Знаменитый фильм «Отпуск по обмену» смотрели? Помните, Кейт Уинслет Кэмерон Диас поменялись домами и дивно провели время? Голливудская история отныне не сказка, а реальность. Журналист, редактор и автор проекта «Обмен домами и другие нестандартные путешествия» Мария Барабаш рассказала Еве.Ру, почему это интересно, весело и выгодно.

— Как появилась идея проекта? Сколько он уже существует и как развивается? — Наша семья путешествует таким образом уже больше шести лет. Когда у нас родился третий ребенок и мы поняли, что путешествовать так часто, как раньше, уже не получается, то пришлось решать: или мы ездим реже (что нас совершенно не устраивало), либо придумываем что-то еще. Именно тогда, в очередной раз пересматривая знаменитый фильм «Отпуск по обмену», я решила, наконец, разобраться, что же такое эти две главные героини делают, что буквально за несколько кликов мышкой они решают обменяться своим жильем и одна едет в английскую глушь, а другая — в шикарный дом в Калифорнии. Мой проект возник спустя еще три года, когда я поняла, что эта идея обмена, невероятно популярна на Западе уже давно (с 60-х годов прошлого века) русскоязычным людям пока еще практически не знакома. Поэтому я сначала завела блог про такой вид поездок по миру и другие нестандартные путешествия, потом страницу в Фейсбук, а затем и группу, в которой как раз люди и стали предлагать свое жилье на обмен и активно меняться. Так что проекту примерно три года, ведется он на энтузиазме, пока не монетизируется — но даже без каких-либо вложений собирает большое количество людей, которым эта идея кажется интересной. А я помогаю им понять, что и как, подсказываю варианты, предоставляю площадку для общения и обменов. — Первый вопрос, который возникает: как быть с доверием? В твой любимый дом приезжают неизвестные тебе люди… Аренда — это все ж иное — деньги устанавливают другие правила. А здесь все основано исключительно на вере в хороших людей? Кино «Отпуск по обмену» — это класс, но как на это решиться в реальности? — Это на самом деле ключевой вопрос. Вообще вся эта авантюрная (в самом положительном смысле этого слова!) идея основана на базовом доверии к людям, к миру. То есть изначально к ней присоединяются именно люди, у кого уже это доверие находится на довольно высоком уровне. У нас именно так — и я, и муж верим, что в целом мир — хороший и добрый. И хотим, чтобы наши дети росли с таким же ощущением, ведь им потом в этом мире жить и, я надеюсь, менять его к лучшему. Это совершенно не значит, что мы показываем им какой-то мир розовых пони, они знают, что на свете есть и зло. Но уже четко понимают, что в любой стране, с другой культурой, религией и традициями, мы всегда можем найти тех людей, которые разделяют наши ценности. Которые так же, как и мы, верят в хорошее и рады делиться. Я считаю, что это бесценный бонус обмена домами — хотя начинали мы в первую очередь по финансовым соображениям (обмен домами экономит вам как минимум половину отпускного бюджета, а то и больше — учитывая возможности обмениваться еще и машинами, присмотр за животными и шанс присоединить к своему отпуску еще кого-то из родных или друзей). Так вот про доверие. На самом деле арендовать дом более рискованно, чем обмениваться, поверьте — у нас был опыт сдачи жилья. Когда к тебе приезжает чужой человек, заплативший деньги, он не сильно беспокоится о сохранности вещей, часто люди ведут себя, как в отеле — насорю, за мной уберут, сломаю — не проблема. При обмене люди, живущие в вашем доме, четко понимают, что вы-то в этот момент живете у них. Они хотят, чтобы вы относились к их жилищу бережно и аккуратно и делают то же самое в отношении вашего. Более того, к моменту обмена вы уже не чужие друг другу незнакомцы. Обычно обмен готовится довольно долго, несколько месяцев, в идеале — полгода (или даже дольше для далеких направлений). Вы списываетесь, обсуждаете детали, потом созваниваетесь по скайпу-фейстайм-вотсап, знакомитесь ближе, уже возникает доверие (если не возникает — мой совет слушать свою интуицию и под благовидным предлогом отказываться от обмена). Так что доверие потихоньку растет и крепчает, и к моменту поездки мы часто общаемся уже как добрые знакомые.

— Фиксируется ли факт обмена как-то на бумаге? Расписка и прочее. — На крупных зарубежных порталах (мы лично зарегистрированы на двух, чаще всего они платные — когда вы оплачиваете годовое членство, но бывают и бесплатные) существуют типовые формы договора, где участники обмена оставляют все свои детали, данные паспортов, адреса. Плюс там есть очень удобная система отзывов. После каждого обмена мы стараемся оставлять принимающей нас семье такой отзыв, это удобно и полезно тем, кто захочет обменяться с ними в будущем. У нас тоже уже много хороших отзывов — это выгодно отличает наш дом от множества таких же в округе. Людям психологически проще довериться тем, о ком они уже прочитали что-то положительное. Кстати, отзыв можно оставить и негативный, если что-то вас не устроило. И хозяин дома не сможет этот отзыв удалить, так что это еще один дополнительный вариант подстраховки. — Вы сами пользуетесь своим детищем? — Конечно. Сейчас, когда я ищу обмен, то в первую очередь пишу в свою группу. Другое дело, что я никогда не буду полагаться только на нее — я одновременно рассылаю множество писем и на тех международных сайтах, где мы зарегистрированы (это платные платформы). Таким образом максимально увеличивая шансы на успех. Или, например, вижу обсуждение в группе, где человек предлагает кому-то вариант, который мне кажется интересным, — я связываюсь с комментатором и предлагаю ему наш вариант.

— Самые любопытные обмены, которые у вас случались? — А у нас все любопытные, один другого лучше. Мы сами очень любопытствующие ребята, никогда не сидим на месте, не будем лежать тушками на пляже — даже если едем на море, то через несколько дней берем машину и колесим по окрестностям. Безусловно, первый обмен самый интересный, потому что все абсолютно неожиданное и новое. Например, мы искали на лето что-то в теплых краях — Испания, Италия, Франция, Португалия или Греция, а оказались… в Исландии! Мне пришло предложение из Рейкьявика, я открыла фотографии посмотреть — и просто провалилась в детство! Которое у меня прошло на далекой Чукотке, и я думала, что вряд ли мои дети когда-нибудь увидят и поймут, в каком суровом, но прекрасном краю жила и росла их мама, когда была маленькой. Исландия по своей природе оказалась очень похожей. Даже запах тундры — когда я его вдохнула, чуть не заплакала от счастья! Ну и сопки, гейзеры, водопады — это было потрясающе. Но потом были сверкающий Париж и маленький уютный Гент, шумная Барселона и крошечный домик в деревушке в Провансе (там кстати жили кролики и куры — сколько же счастья нашим городским детям перепало!), суетный Марсель и величественный Рим, атлантический Оссегор и строгий Копенгаген… Всего 18 обменов, два уже запланированы, и каждый по-своему уникальный, незабываемый, приносящий массу знаний, эмоций, новых знакомств и впечатлений.

— Приближается Чемпионат мира по футболу в Москве. Насколько эта тема влияет на ваш проект? Больше ли стало предложений из столицы? — Не сказала бы, что намного больше. Я думаю, в данном случае в выигрыше окажутся как раз те, кто сдает свое жилье в Москве — наверняка там будут запредельные цены, и за месяц люди заработают, как за полгода. Но, кстати, если сейчас уже чувствуется нехватка жилья, то москвичи могут попробовать под это дело поискать и найти интересные варианты обмена — хотя опять же нужно понимать, что это никакая не волшебная палочка, нужно потратить много времени и сил, написать много писем, сделать хорошие посты-предложения обмена, чтобы привлечь подходящие варианты. — Представим: человек приезжает на место и понимает, что все не так, как он себе представлял на фото и видео. Он не хочет там жить оговоренные 10 дней, например. При бронировании отелей это довольная частая ситуация. Какой выход из таких конфликтов возможен? — У нас таких вариантов никогда не случалось, и я про такое не слышала. Так что очень гипотетически — окажись я в такой ситуации, ну что делать, сняла бы другое жилье в этой местности. Естественно, сначала бы связалась с гостями, которые живут у меня, и озвучила свои претензии. Но такие ситуации малореальны, если серьезно подходить к проекту и тщательно и заранее готовить обмен, об этом я уже говорила.

— Попадались ли вам в группе дома/квартиры мечты, куда вы хотели ехать немедленно? — Да, не раз были «WOW!» варианты, которые я бы с удовольствием взяла. Это, например, Доминикана, Китай, Ближний Восток, Южная Америка, Маврикий. Места, о которых мы давно мечтаем, но, к сожалению, из-за детей, их специфических школьных каникул, цены на перелеты и ограниченных отпускных днях у мужа на работе мы пока не можем себе позволить. Но с оптимизмом смотрим в будущее! Совсем недавно в группе появилось такое предложение из горного Крыма, что любые диковинные острова отдыхают! Невероятный дом с бассейном и площадками для йоги-ретритов, машина в придачу и фантастические природные красоты… Так что да, появляются мечтательные варианты.

— Есть ли критерии, по которым вы фильтруете предлагаемые в проекте жилища? Что точно отсеивается? — Нет, я особо не отсеиваю дома, ведь каждому может быть интересно что-то свое. Единственное, не хочу, чтобы группа превращалась в площадку по сдаче жилья, такого уже много. Так что, если человек пишет про обмен, но упоминает, что может обсудить еще и варианты снять-сдать, это ок. Но чисто объявления о сдаче я стараюсь не публиковать. — Какое будущее вы видите у начинания? Реально ли обмен сделать вполне приемлемой альтернативой Букингу? — Не думаю, что это может стать альтернативой Букингу — Айрбнб стал похожей площадкой, но это все-таки совершенно иной формат. Он подходит далеко не всем. Но поверьте: те, кто начинает обмениваться, остановиться потом уже не может! У вас реально исчезают границы и раздвигаются горизонты мира благодаря таким поездкам. Обмен дает возможность пожить не как турист, а полностью погрузиться в быт, обычаи и традиции страны, узнать массу нетуристических мест и троп, почувствовать себя «в чужой шкуре», ну точно как в кино. Помните, как Кейт Уинслет, приехавшая из крошечной английской деревушки в яркий, солнечный, богатый Лос-Анжелес? Момент, когда она в шоке обходит огромный дом Камерон Диас, а потом выходит к бассейну и, не в силах сдержать эмоции, подпрыгивает с криком YES! Вот так и я себя каждый раз чувствую, когда мы оказываемся в очаровательной парижской квартире рядом с Лувром, прохладной римской квартире в двух шагах от Ватикана, в аутентичном провансальском домике рядом с Экс-Ан-Провансом, в уютной квартирке в центре Барселоны, на огромной крыше-террасе «нашей» квартиры в Нью-Йоркском Гарлеме или в шикарных интерьерах буржуазного жилья в Ницце… Так что у моего начинания прекрасное будущее — я уверена, что с моей помощью таких, как мы, счастливцев, открывающих для себя мир необычных и при этом достаточно бюджетных поездок — будет еще больше. И следующим шагом я, наверное, хотела бы дозреть до книги о нестандартных путешествиях. В общем, планов море, и все они прекрасные.