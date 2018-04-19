Собаки и их пожитки: американка показала всю суть собачьей жизни

Американка Алисия Риюс (Alicia Rius) очень любит животных и профессионально их фотографирует. В своем последнем проекте «Собачья жизнь» она решила сделать не просто банальные портреты — коллажи рассказывают собачьи истории, передают индивидуальность собак с помощью тех мелочей, которые составляют их жизнь и счастье. Сначала вы видите собаку и ее взгляд, но после того, как посмотрите на предметы рядом с ней, начинаете видеть в этом взгляде осмысленность.

Источник: Сайт фотографа

Невротик

Медведь, английский бульдог, 4,5 года. Этот крепкий парень до безумия упрямый, а когда не получает то, чего хочет, то очень расстраивается и начинает грызть все, что попадется на глаза. Поэтому большинство предметов Медведя — это изгрызенные вещи его хозяев. За упрямство, вспыльчивость и буйный нрав Алисия прозвала бульдожку невротиком.

Старушка

Магда, помесь кокер-спаниеля и таксы, сейчас в почтенном возрасте — ей уже больше 13 лет. Когда старенькая Магда заболела кожной болезнью, бывшие хозяева сдали ее в приют. К счастью, неравнодушная женщина забрала старушку к себе и окружила ее любовью и заботой. За плечами у этой собаки ветеринарные клиники, долгое лечение и бесконечные уколы. У Магды даже есть свой собственный маленький респиратор.

Принцесса

Лола Роуз — белая мальтийская ши-тцу, ей полтора года. Это очень избалованная собака, у которой даже есть свой профиль в инстаграме. Дома ее любят и относятся к ней как к принцессе.

Королева красоты

Зиг — 3-летняя афганская борзая. Большую часть своего времени проводит на выставках собак. Часто там побеждает. Воплощает идеальные стандарты своей породы. Неудивительно, что в набор ее вещей входит столько аксессуаров для собачьей красоты. Удивительно, что там есть зеркало.

Собака-приносяка

Австралийская овчарка по кличке Кастет, 7 лет. Это очень умная и энергичная собака, одержимая непреодолимым желанием что-нибудь принести. Кастет очень любит ловить фрисби и часто принимает участие в собачьих соревнованиях по этому виду спорта.

Бродяга

Мармадьюк, помесь питбуля и шарпея, 7,5 лет. Когда-то жил на улице, а теперь обитает в приюте. Терпеливо ждет, когда кто-нибудь заберет его домой. Фотограф решила изобразить его с тем, что он находил, когда копался в мусорных баках, чтобы выжить.