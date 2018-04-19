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Поклонники требуют, чтобы Дима Билан побрил подмышки
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Поклонники требуют, чтобы Дима Билан побрил подмышки 

WDay.ru 5 часов назад
Фото: WDay.ru
Или хотя бы перестал сверкать ими на фотографиях.
С приходом долгожданной весны расслабились даже те звезды, что обычно выкладывают строгие фотографии в свои соцсети. Алла Пугачева вот и вовсе язык всем показала. А Дима Билан, чьи образы даже на селфи выверены до мелочей, неожиданно упустил из виду важную деталь личной гигиены: позируя с поднятыми вверх руками, певец продемонстрировал… небритые подмышки. Поклонники тут же написали в комментариях под постом (призывающим вообще-то обратить внимание на новую песню «Девочка, не плачь») все, что думают по этому поводу.
«Не поняла, что с подмышками», — робко удивились одни. «Дима, побрей подмышки!» — смело возмутились другие. Однако большинство поклонников сошлись во мнении, что такое фото, конечно, выкладывать не стоило бы, но это не самый страшный промах для мужчины. Фанаты справедливо заметили, что, во-первых, сегодня и далеко не все женщины их бреют, и что, во-вторых, обсуждать чужие волосы, тем более в таком интимном месте — просто неэтично. «Не обращай внимание на высказывания озлобленных людей в твой адрес, ты фантастически классный, и ты это знаешь!» — поддержали певца, однако лайков поставили на несколько тысяч меньше, чем обычно.
Билан пошел на поводу у фанатов и вернулся к хулиганскому образу
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