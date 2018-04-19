Мама, я зациклился: как не потерять себя в суете

Как не потеряться в «дне сурка» среди недель, месяцев и пор года и как научиться, наконец, выбирать себя, рассказывает колумнист BeautyHack Ольга Белоусова.

По весне каждый раз оглядываюсь на зимние месяцы и думаю: «Фух, перенесли!». В прихожей своих долгих прогулок по вечерам уже ждут туфли и кроссовки; и создается ощущение долгожданных выходных. После пятидневки. Обувь ждет, но субботняя уборка сама себя не сделает. И мы откладываем все удовольствия на воскресенье, а смак-то уже не тот! Завтра опять на работу. И опять мы что-то не успели, перенесли на следующий раз, забыли…

Знаете, как легче всего распутать провода наушников или новогоднюю гирлянду? Сосредоточиться на самом простом узелке и от него, последовательно, переходить к более сложным. Так что если мы хотим найтись среди этих бесконечных и крайне быстро пробегающих дней и ощутить вкус жизни, то начнем с малого.

Само слово «цикл» произошло от латинского «cyclus», что значит — окружность. А как известно из уроков геометрии в школе, окружность — это замкнутая кривая. Ключевое слово: замкнутая.

Если понаблюдать за нашим миром в целом, то можно заметить, что все человечество живет в одинаковых общеприемлимых системах, которые в своей основе несут цикл, круговорот, окружность. А мы точки, на этой окружности, с которой, в общем-то, не соскочишь.

Еще мне очень нравится метафора «такси-пассажир». Пассажир — это каждый из нас, такси — это наша жизнь. Такси едет с определенной скоростью, в определенное место. Водитель за непроницаемой стенкой. Обратиться к нему нельзя, остановиться по желанию — тоже. И возникает острое чувство несправедливости, граничащей с беспомощностью, и так хочется всем этим управлять, до крика прям! А можно ведь расслабиться и спокойно себе ехать, потягивая сочок и наблюдая за проносящимися мимо пейзажами.

Приходим к морали и сути: доверься и перестань сопротивляться. Нет, здесь нет ничего общего с пассивностью, ленью и равнодушием. Смысл в том, что приход весны позволит нам снять шубы, но не изменит нас. И то, что мы так старательно откладывали зимой, мы вполне себе способны отложить и в мае.

Ну что ж, есть этот дивный момент, излюбленный «здесь и сейчас». Он может быть прекрасен, как теплый июньский вечер или бесконечно печален, как дымка от костров в конце октября…Это с какой стороны посмотреть.

Спроси себя: чего я очень хочу вне зависимости от этих бесконечных дней? Ответ придет. И он может показаться несоразмерным с действительностью, большим и нереальным. Хорошо. Гирлянда эта запутана. А это значит, что начинай с простого. И будь последователен, раз уж ты, как и все мы, дитя цикла.

Спроси себя: чем может быть полезен этот момент? Будь внимателен. Полезности любят прятаться. Особенно с непривычки.

Спроси себя: что я уже имею из того, что облегчает мою жизнь и делает ее более радостной? И честно рассмотри достоинства своего положения. Отметь даже самые незначительные детали. Никакого ложного оптимизма! Просто мы порой действительно не замечаем того хорошего, что нас окружает.

Вообще вся сила во внимании.

Есть гипотеза, что в жизни более успешны не те люди, которые с рождения и по умолчанию умны, а те, кто быстро и четко умеет переключать внимание, адаптироваться и «ловить волну».

Последнее, кстати, находится на противоположной чаше весов с ожиданиями. Мы вечно чего-то ждем. То пушистого снега, то среды, то вечера, то чьего-то приезда. Мысли переносятся к желанному событию и возникает сладкое ощущение: «Вот тогда-то я точно буду счастлив!». А то самое «тогда» в один прекрасный момент станет «сейчас», который мы так привыкли пропускать.

А еще очень полезно соблюдать правило трех У:

— удиви себя. Начни делать что-нибудь такое, чего никогда не делал. Не стоит, конечно, сразу бросаться в капоэйро или записываться на прыжок с парашютом. Поработай так со своими чувствами. Если раньше, к примеру, на критику ты реагировал уходом от контакта и обидой, то позволь себе остаться открытым в этой ситуации. Вступи в разговор, искренне поинтересуйся о том, что вызвало у собеседника такой отклик. И вау, это уже что-то новое! Удивительно, правда?

— успокойся. Звучит немного прямолинейно, но в целом, этот мир настолько пестрит информацией о различных методах релаксации, что нам давно пора бы этому научиться и использовать на автомате. Почему мы держимся за старые шаблоны напряжения? Что делать? Смотри первое «У».

— уборка. Это работает в ста процентах случаев, если нужно навести порядок не только в квартире, но и в голове. Дело в том, что наше внимание, сосредоточенное на сортировке и упорядочивании вещей, приходит в свое естественное состояние. Что, в свою очередь, позволяет более трезво взглянуть на волнующую ситуацию.

Выходит, что вокруг нас есть масса способов быть настоящими в настоящем моменте. И пусть сразу не удастся воплотить каждый из них. И пусть в кармане запутались наушники. Шаг первый: достаем их и начинаем распутывать с самого простого узелка…

Текст: Ольга Белоусова