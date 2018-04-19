«В Кремниевой долине рассеялись все мои иллюзии». Как создать проект, который соберет $25 млн за полминуты

Как я запустил два проекта в Кремниевой долине Почти вся моя жизнь была связана с IT и программированием. Сначала работал как наемный менеджер, но после окончания MBA решил двигаться самостоятельно, открыв несколько собственных проектов. Некоторые из них почти сразу же провалились, без ошибок и «набитых шишек» не обошлось.

Так, в Кремниевой долине рассеялись все мои иллюзии об этом «райском месте» для создателей новых технологий. Там все очень отличается от привычных нам условий. Отличие в том, что в долине быстрее очевидны перспективы проекта.

Так как на первой же стадии размер расходов был таким высоким, то чтобы покрыть их, надо было очень хорошо работать с монетизацией или ростом. В Москве же можно долгое время искать способы развития и продолжать существовать. Но до того, как я понял это, я запустил два проекта в долине. Они не выжили, но полученный опыт принес плоды в моем сегодняшнем бизнесе. Один из проектов назывался Kidbee — детский ютуб с интегрированными интерактивными микроуроками, вместо рекламы. Хотя проект и был перспективным, на каком-то этапе я понял, что это не миллиардная история. Выбирая между строительством небольшой компании и возможностью реализовать масштабный проект, я выбрал второй путь. Дальше я занялся одним из самых сложных проектов — игровой студией с аудиторией 25 миллионов геймеров. Этот бизнес отнял много сил, но дал большие знания в работе с многомиллионной интернациональной аудиторией. Был у меня и любимый проект — интернет-провайдер, которым я управлял более 12 лет. Я им так дорожил, что не хотел его продавать на пике бизнеса, когда нам поступали выгодные предложения. В итоге сделка была в 3 раза меньше, чем мы могли рассчитывать ранее. И это был хороший опыт, как не надо продавать хоть и любимые компании.

Как я встретил партнера На протяжении последних лет в голове крутились идеи вокруг персональных данных. Меня беспокоило, почему мои данные продаются корпорациями и посредниками, предоставляя взамен несоизмеримо дешевые услуги. Навязанная реклама через стандартные поисковики и социальные сети оставляла осадок. Претило, что корпорации влезают в чужую частную жизнь и складывают огромные прибыли за перепродажу моих же данных. Я не привык останавливаться только на идеях. И несколько лет назад был запущен мой первый пробный проект в этой области — блокировщик рекламы. На старте возникли сложности с ограничением App Store на функционал блокировщиков, дальнейший путь проекта обещал быть тернистым из-за тотального контроля приложений Apple , поэтому я перепродал его другой компании. Но уходить из этой сферы я не хотел.

К счастью, познакомился с моим будущем сооснователем Алексом Бессоновым. Алекс был главой по кибербезопасности в LG. Это тот пример, когда люди с одинаковыми взглядами и идеями могут вершить большие дела.

Мы вместе искали способ, как соединить клиента и компании в обход корпораций и как справедливо вознаграждать пользователей за использование их данных. Мы видели проблему шире, чем реклама. Сложность была в том, что корпорации управляют процессом соединения бизнесов с покупателями.

Почему мы решили сделать проект на блокчейне Постепенно мы пришли к выводу, что без блокчейна это будет всего лишь история с построением очередной корпорации. Он стал тем недостающим компонентом, который позволяет строить системы, независимые от самих создателей: сделки между потенциальными клиентами и продавцами могут совершаться без рекламы на основе смарт-контрактов. Так сформировался наш сегодняшний проект.

Местом своей штаб-квартиры мы все также выбрали Кремниевую долину. Несмотря на прошлый опыт решили остаться здесь, потому что «нащупали» миллиардную историю.

Но в итоге получилось два офиса — один в долине, второй в Москве. Но компания по сути децентрализованная. Большая часть сотрудников удаленно работают из разных городов и стран.

В чем преимущества штаба в Кремниевой долине Преимуществом этой локации стало то, что можно смотреть, как развиваются тысячи стартапов. Они рождаются и умирают как на ускоренной перемотке. И там же у тебя на глазах выстреливают миллиардные истории. Это сильно мотивирует. Количество миллионеров здесь просто поражает. Очень быстро можно набраться опыта, увидеть, какие идеи работают, а какие нет.

Здесь все достаточно открыто делятся своими знаниями. Главное, самому хотеть и стремиться к общению, ходить на митапы, проходить на стартап-акселераторы.

Странным здесь может показаться, что все живут очень просто. Нет дворцов и замков даже у миллионеров и глав компаний. Все очень рационально. Компактные дома, простые машины. Офисные здания с минимальной отделкой. А школы часто похожи на бараки.

Мы искали команду среди друзей и бывших коллег Продумать свой бизнес — это первый шаг. Потом нужно формировать команду и искать партнеров и инвесторов. Для меня партнер — человек, которому я полностью доверяю, который также заинтересован в общем деле, как и я. Алекса я знал много лет, поэтому в нем не было сомнений. Мы определили равное участие как в долях, так и в управлении компании. Мы оба имеем полномочия СЕО, только в разных зонах ответственности. Я отвечаю за продукты, маркетинг, управление командой, а Алекс — за внутреннюю инфраструктуру платформы, бизнес-девелопмент и партнеров.

Искать специалистов мы начали среди друзей и бывших коллег. Мы были уверены, что годами сложившиеся отношения — залог устойчивости команды в будущем.

Нам было важно, чтобы человек не только разбирался в своей области, но и был способен на старте бизнеса выполнять всевозможные роли в компании в отсутствии большой команды. Привлекли эдвайзеров, которые обладали экспертизой в нужных нам областях. Стоит признаться, что было сложно найти тех людей, которые прошли через ICO и были готовы делиться своим опытом и ошибками, что было для нас еще важнее. Мы сталкивались с консультантами-дилетантами, которые хотели бы засветиться на нашем сайте и поднять свою стоимость на рынке. Сейчас это настоящая болезнь рынка. Мы работали с теми, кто верил в идею и начал помогать независимо от вознаграждения (которое мы, конечно, все равно обеспечивали, но уже после договора). Как это часто бывает, первыми инвесторами были мы сами с Алексом. Позже во время ICO мы продали часть токенов, и эти средства пошли на развитие проекта.

В чем секрет хороших сборов на ICO? Сложностей с BitClave, как сейчас кажется, особо не было, так как был настрой на победу и любые препятствия конвертировались в задачи. Рынок блокчейн-проектов очень динамичный и надо было успевать анализировать события сразу в нескольких странах и на разных языках. Самым непредсказуемым оказался китайский рынок из-за внешних факторов. Сейчас в наших планах — ускориться в части разработки и привлечения лучших специалистов. Мы уже имеем представителей в Сингапуре, США, России, Китае, Японии и планируем расширяться.

Секрет наших хороших сборов на ICO — в опыте прошлых ошибок при создании стартапов. В этот раз мы уже знали, как работать с инвесторами, как проводить встречи, как питчить. Задействовали все возможные способы выходов на инвесторов, а не ждали, пока к нам кто-нибудь придет.

Протестировали идею и заручились поддержкой потенциальных партнеров, еще до начала создания какого-либо продукта. Пробивались в прессу. Особенно помогли быстро закрывшиеся стартап-акселераторы. В этот раз у нас был четкий план, и мы по нему шли. Основной проблемой было строгое соблюдение правил. Еще мы не собирались идти по рискованному пути, как это делают многие русские ICO. Еще есть один момент — не совершать незаконных действий и заранее их исключить. Сначала мы обращались к локальным юристам, но они часто ошибались и срывали сроки. В итоге мы наняли одновременно три крупные международные юридические фирмы для сопровождения. Доверились им, потому что знали об опыте взаимодействия с контролирующими органами в разных странах. На мой взгляд, многие проекты даже не задумываются, какое количество незаконных действий они делают во время ICO, и что это вскоре повернется против них.

Делитесь своей идеей с большим количеством людей Что еще я понял: надо выходить из зоны комфорта и делиться своей идеей как можно с большим количеством людей. Так сразу удастся проверить ее жизнеспособность и свою веру в нее, а также найти партнеров.

ICO открыло новую экономику проектов. Чтобы создать успешный и масштабный бизнес, теперь не обязательно убеждать опытных инвесторов, а достаточно найти простых людей, поверивших в тебя и идею.

Но все остальные законы стартапов в блокчейн-сфере по-прежнему действуют. Например, не стоит забывать о качественном маркетинге и позиционировании, без этих составляющих шансы провести успешное ICO стремительно сокращаются.

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