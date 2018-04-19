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«Слушай, ты все время жалуешься»: Минниханов рассказал, как стал министром и остался бизнесменом
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«Слушай, ты все время жалуешься»: Минниханов рассказал, как стал министром и остался бизнесменом 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Президент РТ Рустам Минниханов в ходе образовательного форума МГЕР в Казани рассказал, как государственный советник РТ, а тогда президент республики Минтимер Шаймиев предложил ему занять пост министра финансов Татарстана. «Слушай, ты все время жалуешься, что минфин денег не дает, ищешь какие-то недостатки. Давай будешь министром финансов?» — вспоминает Минниханов слова Шаймиева, а затем добавляет, так он министром и стал. Однако, как говорит сам Минниханов, долго поработать в должности министра не пришлось. Настоящей школы жизни он считает, все же, должность премьер-министра республики, в которой он находился 12 лет. Обращаясь к участникам форума, Минниханов подчеркнул: опыт, когда он работал не в должности начальника, а на местах, помог ему в развитии карьеры. «Начальниками вы всегда станете, и не всегда будете довольны тем, что стали начальниками», — сказал Минниханов, добавив, что сам он по характеру был и остается не государственным служащим, а бизнесменом, но «сейчас уже поздно, конечно».
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