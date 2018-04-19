Робот пришел в английский паб, напился, заглючил и распугал посетителей

В преддверии второго сезона сериала «Мир Дикого Запада» компания Now TV посадила в лондонский паб человекоподобного робота, который странно общался с посетителями, а потом напился, разбил стакан и порядком всех напугал. Такая вот промоакция.

Никто из присутствующих не принял андроида за человека, однако многие задумались, стоит ли вообще производить такие антропоморфные машины.

Скриншот видео на YouTube

Робота-дебошира назвали Фредом, а его внешность была скопирована с актера Тэдроя Ньюэлла. Сначала андроид рассказывал посетителям что-то про превосходство искусственного интеллекта, а потом внезапно заглючил. Во время разговора с людьми у него стали косить глаза, а его речь не всегда исправно синхронизировалась с мимикой.

Фреда создала компания Engineered Arts, и, по словам ее сотрудников, робота можно нарядить в любую «кожу», что делает машину универсальной. Для этого на Фреда натягивают латексную маску, гримируют и подбирают подходящий образ.

Несмотря на реалистичный вид робота, никто из присутствующих не принял его за реального человека, однако многих испугало именно то, как сильно он похож на живое существо. Не по себе посетителям могло стать и после пугающих речей Фреда, таких как «Что вы думаете о грядущем завоевании мира роботами?».

Под конец робот сделал вид, что слегка перебрал с алкоголем. Он разбил стакан и начал невнятно разговаривать. Кто-то из посетителей, выходя из бара, заявил, что Фред оказался настолько реалистичным, что в какой-то момент забываешь, что это просто машина.

Акция была организована провайдером Now TV, который будет распространять второй сезон сериала «Мир Дикого Запада» в Великобритании.