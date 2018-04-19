«Мы попали в другой мир»

В конце прошлого года участники кругосветки «Мир наш» добрались до Дубая — там они решили сделать остановку, чтобы продолжить путешествие уже в этом году. Из Дубая внедорожники, на которых передвигаются участники кругосветки, кораблём перевезли в Иорданию.

По словам руководителя кругосветки Алексея Камерзанова, первоначально до Иордании планировали добраться по территории Саудовской Аравии, но сделать это так и не получилось, хотя переговоры о получении виз длились в целом около полутора лет, — просто Саудовская Аравия не даёт туристических виз, даже если привлекаешь МИД РФ и множество посольств и консульств. Особенно если ввязалась в войну в Йемене.

— Восточный менталитет таков, что тебе никогда не говорят «нет»: у тебя просят опять какие-то новые документы, говорят, что вот-вот это решается, — рассказывает Камерзанов. — В середине января мы в очередной раз прилетели в Дубай, приехали в Абу-Даби, и нам сказали: «Ну нет, мы вам пока не можем дать визу, давайте ещё подождите». Мы поняли, что ждать бесполезно, пора двигаться, поэтому погрузили машины в контейнеры и отправили их в Иорданию, а спустя две недели сами прилетели туда.

На то, чтобы получить авто в Иордании и продолжить путь, вместо ожидаемых 2–3 дней ушла неделя: весь процесс оброс бюрократическими сложностями, а уже переведённые документы приходилось снова переводить на арабский. А вот с путешествием по Израилю, вопреки ожиданиям, проблем не возникло.

— Там были многие ограничения: у нас были визы в Иран, в арабские страны, и мы нигде не читали, чтобы кто-то заезжал на своей машине с русскими номерами, потому что страна изолирована достаточно. Мы не могли поверить своему счастью, когда попали в Израиль, — признался новосибирский путешественник.

За неделю группа объехала всю страну через пустыню Негев до Бейрута и границы с Сектором Газа.

— Когда подъехали к КПП в Эйлате (город на границе с Иорданией. — Л. П.), к нам подошёл человек с автоматом, охранник, и первое, что он сказал: «А шо мы беспределим?». И тут мы поняли, что проблем с общением в Израиле у нас точно не возникнет, — смеясь, вспоминает Камерзанов.

Сделав круг вокруг Мёртвого моря, участники кругосветки вернулись в Акабу, чтобы дальше поехать на Синайский полуостров — этот проезд уже был согласован: порядка 500 км они должны были проехать в сопровождении полиции. Но за два дня до предполагаемого начала поездки Египет начал контртеррористическую операцию на севере Синая и ввёл жёсткие ограничения на полноприводные автомобили, которые используют боевики ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ). В результате вместо поездки по полуострову автомобили пришлось снова погрузить в контейнеры и отправить в небольшой городок Айн-Сохна рядом с портом Суэц.

— А вот там мы поняли, что все наши сложности в Иордании — это были мелочи, потому что то, что творится в Египте, сложно вообще описать словами. Всё безумно долго, безумно сложно, никто не знает, что делать. Каждый день заканчивался словами, которые меня больше всего страшили потом: «Иншалла туморроу» — дай бог завтра. Это продолжалось изо дня в день, медленно, мучительно, мы не понимали, когда это закончится.

Пытаясь вытащить автомобили из портового плена, путешественники потеряли три недели, рации и спутниковый телефон, едва «отбив» квадрокоптер — всё это оказалось запрещено для использования на территории Египта. На каждом блок-посту на пути вниз по течению Нила путешественников уже ждали — правда, уже чтобы просто поболтать: их «безумно интересовало и веселило», когда Алексей говорил по-арабски.

Вдоль Нила через Луксор, Асуан и водохранилище, через которое автопутешественники перебрались на пароме, они попали в Судан.

— Как только лязгнули ворота, мы попали вообще в другой мир. Во-первых, там было спокойствие, тишина, во-вторых, все — в основном нубийцы, то есть чёрные, — вспоминает Камерзанов.

Хотя здесь всё было гораздо проще в плане оформления, нашлись свои сложности. Например, в стране вообще не принимают банковские карты. Судан, отмечает Алексей, вообще, мягко говоря, небогатое государство — зато очень аутентичное и, что удивительно, с хорошими дорогами. А ещё страна довольно чётко делится на две части: если до столицы, Хартума, это красивая пустыня вдоль Нила, то за Хартумом, который по африканским меркам оказался «приличным городом», начинается саванна.

Неожиданной для путешественников оказалась встреча с суданскими пирамидами: они не такие большие и популярные у туристов, как пирамида Хеопса в Египте, но не менее интересные и лучше сохранились.

Вообще, Судан имеет статус неблагополучной страны, но сибирякам повезло, хотя иногда было не очень комфортно, признаёт Камерзанов.

— Мы хотели остановиться в одном городке, но он оказался не самым приятным, и мы решили, что проедем до следующей деревни, там был какой-то гест-хаус. Только потемнело, выезжаем, и тут нам какая-то машина слепит глаза. Просто стоит машина, на ней пулемёт, [рядом] стоят люди в каком-то рванье с автоматами. Попробуй догадаться, кто это. Как правило, это у них у полиции просто денег на форму не хватает, но первые ощущения не самые приятные, когда тебя так останавливают.

Ближе к границе с Эфиопией районы стремительно беднеют, а люди всё больше удивляются европейцам.

— Мы как-то заехали в деревню, где домики с соломенными крышами. Это был полный восторг: дети визжали, мы для них как какие-то инопланетяне, — смеётся Алексей.

То, что группе удалось попасть в Эфиопию, он считает удачей: относительно недавно в стране были народные волнения. Их последствия, впрочем, путешественники застали: на территории всей страны оказался отключён мобильный интернет, а Wi-Fi удавалось застать только иногда в отелях.

— Несмотря на то что это не самая большая страна Африки, в ней живёт почти 100 миллионов человек. И это очень сильно чувствуется, — говорит руководитель кругосветки. — Очень сложно остановиться так, чтобы тебя никто не видел. Кажется, вот тут никого нет, сейчас мы остановимся, может, перекусим, — ничего подобного. Как только ты останавливаешься, откуда ни возьмись к тебе подбегают дети, приходят взрослые. Даже если ты стоишь кушаешь, они могут встать в полутора метрах и просто смотреть на тебя молча, 5–10 человек.

Поразила путешественников и непривычная бедность. Иногда жилища только напоминали хижины: несколько бамбуковых брёвнышек с огромными щелями, так что видно всё, что происходит внутри, да соломенная крыша. И если взрослые просили у них еду или одежду, то дети подбегали с криками: «Pen! Pen!».

— Мы поняли, что им даже писать и рисовать нечем. Мы доехали до Мекеле, закупили коробку ручек, коробку тетрадей, и сколько могли раздавали по пути.

Зато в Аддис-Абебе члены кругосветки нашли российский культурный центр. Как объяснил Алексей Камерзанов, у Эфиопии с Россией прочные связи ещё со времён Союза, и в этом центре (разумеется, имени Пушкина) останавливались и другие путешественники из России, в частности Фёдор Конюхов . Именно здесь закончился очередной этап путешествия — сейчас автомобили ждут на подземной парковке его продолжения.

Алексей Камерзанов, комментируя поездку, говорит, что пройденный маршрут изначально был определённым вызовом: прорваться по нему сложно и другие путешественники из-за множества сложностей выбирают обходные пути.

— С другой стороны, что поделать: на то оно и кругосветное путешествие, чтобы были сложности, — улыбается он.

Сейчас у «Мир наш» несколько вариантов продолжения пути, но пока они планируют проехать через Кению, Танзанию, Зимбабве, Замбию, Ботсвану, Намибию и ЮАР. И возможно, уже на новом этапе к группе, которая пока представляет собой сборную России, впервые присоединится путешественник из Франции.

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