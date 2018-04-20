Костромская область станет местом производства палочек для мороженого 

Костромской древесине нашли еще одно применение. Как узнал KOSTROMA.TODAY, в Шарье открывается новое предприятие — там будут делать палочки для мороженого.
По информации ГТРК «Кострома», производственную линию закупили в Китае. Процесс разделен на несколько этапов. Сначала древесина пропаривается, очищается от коры. Потом березу раскатывают в ленты, пресс придает форму. На выходе получаются палочки для эскимо.
Всю продукцию будет закупать известный производитель мороженого. Планируется, что на предприятии будут работать 100 человек.
Производство разместилось в здании бывшего завода железо-бетонных конструкций.