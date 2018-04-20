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Костромская область станет местом производства палочек для мороженого
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Костромская область станет местом производства палочек для мороженого 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
Костромской древесине нашли еще одно применение. Как узнал KOSTROMA.TODAY, в Шарье открывается новое предприятие — там будут делать палочки для мороженого.
По информации ГТРК «Кострома», про­из­водс­твен­ную ли­нию закупили в Китае. Про­цесс раз­де­лен на нес­коль­ко эта­пов. Сна­чала дре­веси­на про­пари­ва­ет­ся, очи­ща­ет­ся от ко­ры. Потом бе­резу рас­ка­тыва­ют в лен­ты, пресс при­да­ет фор­му. На вы­ходе по­луча­ют­ся па­лоч­ки для эс­ки­мо.
Всю продукцию будет закупать известный производитель мороженого. Планируется, что на предприятии будут работать 100 человек.
Про­из­водс­тво раз­мести­лось в зда­нии быв­ше­го за­вода же­лезо-бе­тон­ных конс­трук­ций.
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