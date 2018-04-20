Лера Удальцова: «Чем холоднее становилось, тем бабушка была больше…»

Каждый день, когда я иду на работу, то прохожу в центре пересечение двух крупных челябинских улиц. Перекресток шумный: пробки редко бывают, но народ ходит толпами. И на пересечении, у ларька, сидит на табуреточке бабушкаи вечно чем-то торгует. При этом выбор товара у неё не большой: то пару банок с соленьями, то пакет чеснока, то огромные куски тыквы.

Хожу я этим перекрестком год. Бабушку эту вижу весь год с небольшими перерывами… в любую погоду. Зима в -30 и сама мечтаешь поскорее укрыться в помещении? Эта бабушка тут как тук, закутана, кажется в три пуховика и сидит, торгует. И чем холоднее становилось, тем бабушка была пышнее. Зимой из-за огромного количества одежды её легко принять за необъятную даму. Но к лету она вновь превращается в сухонькую старушку.

При этом я ни разу не видела, чтобы у неё что-то покупали. Да, перекресток шумный, но рядом находится большой супермаркет, который наверняка подрывал «частную торговлю».

Кстати, я заметила, что эта бабушка влияет и на мой собственный день..так что я научилась по ней предсказывать. И знаете, очень часто совпадает. Если бабушки нет, значит, у меня день наверняка не задастся. Если она на месте — значит, все будет ровно. Ну и если она сидит не одна или с кем-то общается — все, это будет бомбовый день, удачливый. Сижу, пишу и стыдно мне становится, что я у неё ничего так и не купила ничего… обязательно надо будет что-нибудь взять у неё в следующий раз.