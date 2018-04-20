Работать не на дядю, а на себя. Как построить успешный бизнес по франшизе?

В жизни у многих людей (у кого-то раньше, у кого-то позже) наступает момент, когда они по разным причинам задумываются о том, чтобы начать свой бизнес. Часто это так и остаётся на уровне желания. Но есть и те, кто, решившись открыть своё дело, идут до конца. Многие начинающие (и не только) предприниматели выбирают франчайзинговый путь: приобретают у франчайзеров готовую бизнес-модель (опыт, технологии, бренд и т.д.).

«Для чего люди покупают франшизы? Чтобы обезопасить себя от провала, ведь по статистике 90% бизнесов закрывается в первые три года. При франчайзинге этот процент меньше в разы, потому что предприниматели инвестируют в готовую, проверенную модель бизнеса. Одни покупают франшизу, чтобы расширить бизнес, увеличить прибыль. Другие хотят стать партнёром крупного бренда», — говорит Евгений Балбуков, который трудится директором по маркетингу и развитию в компании, работающей в сфере франчайзинга.

«АиФ-Прикамье» пообщался с пермячками, которые решились стать франчайзи, и спросил советы у профессионалов, работающих в сфере создания, продвижения и консультирования франшиз.

Лето год кормит

Небольшая компания Кристины Мертёхиной пять лет занимается тем, что проводит биометрические тестирования по отпечаткам пальцев. Пермячка вспоминает, что решила заняться бизнесом после того, как родился второй ребёнок.

«Поняла, что уже не хочу работать в офисе с девяти до шести и мне нужен гибкий график. Долго выбирали с мужем, чем заниматься. Зацепило предложение из Новосибирска тем, что это было действительно интересно, уникально и ново, а не какой-то очередной магазин. Съездили в Новосибирск, проверили на себе эти тесты, потом — на детях. Нам сразу приглянулись владельцы франшизы, они были очень крутые. По первой просьбе предоставляли любую информацию, отвечали на все вопросы, чётко объясняли схемы работы бизнеса, какие предстоят затраты, круглосуточно были на связи. Даже с ремонтом помещения помогли», — рассказывает Кристина Мертёхина.

За сам пакет франшизы они заплатили около 250 тысяч рублей. Признаётся, что было тяжело начинать.

«Многим тема казалась спорной, знакомые крутили пальцем у виска: «У тебя не получится, к тебе никто не пойдёт!». Никто не верил в меня, кроме мужа. Первое время приходилось работать без выходных по 14 часов, чтобы привлечь людей. А потом всё наладилось, спрос на наши услуги стал расти. Звёзды так удачно сложились, что мы открыли свой павильон в Парке Горького. Это было попадание в яблочко: люди приходят в парк расслабиться, хорошо провести время и отдохнуть. Они больше открыты к новому, не зажаты. В отличие от крупных торговых центров, где сложнее было привлечь людей. На этих площадках у нас не сложилось. Знаю предпринимателей, которые покупали такую же франшизу, открывали точки в торговых центрах, но дело у них не пошло. Многие закрылись», — поясняет Кристина Мертёхина.

Лето для её бизнеса — самая горячая пора, когда порой приходится работать в парке по 12 часов. Но и в холодное время года есть чем заняться.

«За лето нарабатываю контакты, осенью и зимой часто выезжаю тестировать классы или просто отдельных людей. Конечно, до сих пор можно встретиться со скептическим отношением к нашим тестам, но это нормально. Спокойно объясняешь человеку, как это работает. Знаете, люблю тестировать людей разных возрастов. Как-то проводила исследования двух профессоров мехмата. И вот что удивительно: у них практически совпали комбинации! Нравится работать с детьми 4-5 лет и подростками. Например, благодаря тестам можно подсказать, в какой секции лучше заниматься ребёнку, какую школу выбрать», — говорит Кристина.

По её словам, затраты на создание бизнеса окупились уже в первый год. Тем, кто собирается открывать своё дело по франшизе, она советует первым делом съездить и познакомиться с её владельцами.

«Посмотрите их офис, торговые точки. Должна быть работающая модель. Также я бы пообщалась с людьми, которые уже приобрели эту франшизу и работают по ней. Они вам могут рассказать о сложностях и подводных камнях, с которым столкнулись», — рассказывает Кристина Мертёхина.

Красивая миссия выполнима?

До того, как заняться бизнесом по франшизе, Оксана Вшивкова больше десяти лет отвечала за маркетинг в крупной пермской компании, руководила отделом. Но захотелось, наконец, поработать на себя и для души.

«Настало время заниматься чем-то своим, монетизировать накопленные опыт и знания. Решили открывать дело вместе с коллегой по бывшей работе. Изначально ориентировались на франчайзинговую модель: меньше рисков, всегда проще двигаться по пути, который до тебя уже кто-то прошёл. Но всякие шоу-румы, продажи каких-то товаров нам были не интересны. Хотелось заниматься чем-то, с одной стороны, социально значимым, с другой — для души. В общем, делать что-то красивое, доброе, светлое. Около года изучала предложения на рынке, выбирала, какую взять франшизу в пределах до миллиона рублей. Идею «подсказал» мой ребёнок, который занимается народными танцами. Плюс моя партнёр тоже в прошлом занималась танцами. В итоге нашли в Санкт-Петербурге интересную франшизу — школу по спортивным бальным танцам для детей. Съездили в Питер на обучение, пообщались с управляющей компанией», — говорит Оксана Вшивкова.

По её словам, их с коллегой подкупило, что дело организовали амбициозные молодые ребята и у них динамично развивается компания, которая не первый год работает на рынке и уже охватила много городов.

«Мы увидели, что они предлагают хорошее сопровождение и развёрнутый пакет по франшизе: уникальную авторскую методику занятий, выстроенную систему подбора, обучения тренеров и другого персонала. В материалах всё детально расписано. Как для маркетолога мне было важно, что была готовая СRM-система (Customer Relationship Management — управление взаимоотношениями с клиентами — Ред.). И миссия управляющей компании оказалась нам близка: оторвать детей от гаджетов, привить любовь к танцам, распрямить их спины, то есть вырастить здоровых детей», — рассказывает Оксана.

Осенью прошлого года с коллегой они открыли первые филиалы в Перми, где занимаются около 70 детей, начиная с трёх лет. На окупаемость рассчитывают выйти через полтора года. В планах — открыть ещё несколько филиалов, довести число занимающихся мальчишек и девчонок до 200-250. По её словам, самое трудное для развития их бизнеса — то, что дети часто болеют.

Всем, кто задумывается о выборе франшизы, Оксана Вшивкова советуют ориентироваться не только на финансовые показатели: предлагаемую выручку, окупаемость и т.д.

«Перспективно то, чем человеку нравится заниматься. Это самое главное. Надо выбирать то, что будет вдохновлять, нужно гореть своим делом, любить его. И, конечно же, внимательно подойти к выбору франшизы. Сейчас очень много франшиз-пустышек, которые создают не для того, чтобы сделать работающую бизнес-модель и развивать партнёрскую сеть, а исключительно для продажи: красиво завернуть и впарить покупателям», — считает Оксана.

Как не нарваться на пустышку?

Уполномоченный представитель Российской ассоциации франчайзинга (РАФ) в Пермском крае и Кировской области, председатель комиссии по франчайзингу пермского отделения «Опоры России» Юлия Богушевская подтверждает, что большое количество лжефраншиз на рынке — одна из главных опасностей, подстерегающих начинающих предпринимателей в этой сфере.

По её словам, покупателя франшизы (франчайзи) должны насторожить следующие моменты:

франчайзер не даёт списки и контакты своих действующих франчайзи;представители франчайзера общаются неуверенно, не освещают все нюансы франшизы;непонятны меры поддержки для франчайзи;недостоверная финансовая модель — обещают слишком оптимистичные финансовые результаты;странные и нерасшифрованные суммы паушального взноса (фиксированная сумма, которую франчайзи платит франчайзеру по договору коммерческой концессии) и роялти;

Покупатель франшизы может предостеречь себя от возможных рисков, следуя таким пунктам:

вы должны понимать, зачем покупаете франшизу;покупайте франшизу с зарегистрированным товарным знаком;обратите внимание на предоставляемую систему поддержки от франчайзера;если есть возможность, пообщайтесь с действующими франчайзи;обратитесь за консультацией к профессионалам рынка.

Евгений Балбуков добавляет, что у правильной франшизы должен быть полный юридический пакет документов на все случаи жизни, созданный профессиональными юристами.

Какие перспективы у франчайзинга?

Несмотря на риски, связанные с пустышками, эксперты полагают, что перспективы у франчайзинга сегодня в крае и в России благоприятные.

«По данным РАФ, в нашей стране работает около 100 тысяч франшиз и около трёх тысяч франчайзеров. Рынок франчайзинга растёт, но на нём ещё достаточно места. По прогнозам, рынок франшиз к 2022 году увеличится в два раза. Следовательно, создать и продать франшизу к тому времени будет в два раза сложнее. Сейчас, когда спрос на этом рынке максимальный, франшизу можно создать из любого вида бизнеса. Главное, чтобы ваш бизнес отвечал нескольким требованиям: был прибыльным, существует больше года и не требует ежедневного присутствия директора, т.е. он может уехать в отпуск на две недели-месяц, при этом бизнес продолжает функционировать в прежнем режиме», — отмечает Евгений Балбуков.

Юлия Богушевская добавляет, что за последний год заметно увеличился спрос на такие услуги, как консультации предпринимателей по поводу стратегии развития по франчайзингу, создание франчайзинговых проектов.

«Направление франчайзинга испытывает определённый подъём. Это связано как с некоторой финансовой стабилизацией в стране (у людей появляются средства для открытия своего бизнеса), так и с планомерной популяризацией направления франчайзинга. Последнее — заслуга многих институций, частных и государственных», — говорит Юлия Богушевская.

По её словам, есть разные перспективные ниши для франчайзинга.

«Прежде всего, это классическое направление общепита, которое будет актуально, как мне кажется, всегда. Также активно развиваются фитнес-услуги, детские дошкольное образование и досуг, медицина. Вообще, досуговое направление стало модным сегодня, много разрабатывается квестов, корпоративных игр, развлечений. Это направление сегодня очень востребовано», — рассказывает Юлия Богушевская.

Кстати

Сделано в Перми

По словам Юлии Богушевской, есть немало примеров успешных франшиз, «рождённых» в Пермском крае и выведенных на рынок.

«Сегодня их количество превышает больше сотни. И я говорю только о тех проектах, в создании которых участвовала наша компания либо которые хорошо знаю. Есть и компании, которые сами делают франшизы очень тщательно и качественно, выводя их на рынок. Один из успешных примеров пермской франшизы — сеть пиццерий «Pizzaman.EatMe». Фитнес-центры Bodyboom, центр повышения квалификации «Становление», сеть кафе «La Vache café», фитнес-проект Жирогонка, языковой клуб LOVE ENGLISH — другие примеры пермских франчайзинговых проектов, у которых есть все шансы завоевать российский рынок», — говорит Юлия Богушевская.