6 правил поддержания чистоты в доме

Чистота в доме — это одна из главных составляющих уюта в нем. Но многие забывают про это и наводят лишь визуальный порядок, когда вроде как всё чисто и нормально. На деле же во многих местах твоей квартиры может оставаться большое количество грязи, которую не видно, если не присматриваться специально. В этой статье мы расскажем о нескольких правилах, которые помогут поддерживать чистоту в твоём доме.

1. Проводи не только сухую, но и влажную уборку

Да, это банальный совет, но многие люди забывают, что нужно не только пылесосить, но и протирать полы и вытирать пыль с других поверхностей. Лучше всего соблюдать такую последовательность: протёр пыль, пропылесосил, помыл полы. Таким образом ты не будешь скидывать пыль с подоконника на только что прибранный ковёр.

2. Убирай под коврами

Если у тебя в комнате лежит ковёр или ковровое покрытие, то знай, что под ними тоже есть пыль. Это происходит из-за того, что в любом ковре между ворсинками имеются зазоры, через которые спокойно проникают пыль и грязь. За год их может скопиться достаточно много, что нередко приводит к аллергическим реакциям. Плюс, это благодатная почва для размножения разных насекомых, что также не добавит пользы твоему здоровью.

3. Проводи уборку хотя бы раз в неделю

И мы говорим не о том, чтобы смахнуть пыль с полок, а провести что-то вроде генеральной уборки. Не ленись: возможно, именно то, что ты не проводишь такую уборку, и вызывает у тебя аллергические реакции.

4. Используй моющие средства

Бытовая химия — это не маркетинговый ход. Ты удивишься, когда помоешь пол с качественным моющим средством и увидишь, что он стал на пару тонов светлее. То же самое касается и чистки ковров. После очистки с помощью бытовой химии ковёр станет как новый. Но помни, что для ламината нужно одно средство, а для плитки — другое. И если плитка выдерживает агрессивную бытовую химию, то ламинат из-за нее может потерять свои свойства.

5. Правильно храни вещи

Не нужно разбрасывать грязные кружки и канцелярские товары по столу, выдавая это за творческий беспорядок. Весь этот хлам, разбросанный по квартире, является дополнительным пылесборником, причём трудно поддающимся чистке. Если предметы лежат на своих местах, то это намного уменьшает количество потенциальных накопителей пыли.

6. Используй современную технику

Если тебе некогда или просто лень проводить тщательную уборку, то можешь доверить её роботу-пылесосу. Для уборки даже большой квартиры отлично подойдёт «ZPRO-SERIES Z10 III LPower». Робота можно запрограммировать на ежедневную уборку, и он будет наводить чистоту даже во время твоего отсутствия дома, после чего автоматически вернётся на станцию зарядки. «ZPRO-SERIES Z10 III LPower» проводит не только сухую уборку, но и протирает полы с помощью панели с накладкой из микрофибры, а также дезинфицирует пол ультрафиолетом. Робот-пылесос имеет оптические датчики и сенсоры перепада высоты, так что при уборке он будет объезжать любые предметы и преодолевать препятствия до 1,5 сантиметров. Две вращающиеся навстречу друг другу щётки эффективно убирают практически любой мусор, который встречают на своём пути. «ZPRO-SERIES Z10 III LPower» имеет небольшие габариты, поэтому может проводить уборку даже под кроватью. Также, помимо автоматической уборки, доступен ручной режим с помощью дистанционного управления. Это один из самых эффективных способов сделать свой дом чище. Купить робот-пылесос «ZPRO-SERIES Z10 III LPower» →