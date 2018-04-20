«Обращение Шестуна — попытка хайпануть и запустить собственную пиар-волну»

«Шестун — типичный продукт нашей деградировавшей политической системы. И такие „продукты“, к сожалению, только усугубляют недоверие людей к институтам государственной власти.

Шестун обвинил губернатора Московской области Андрея Воробьева в принуждении его к отставке под угрозой конфискации дома и возбуждения уголовного дела. И причиной подобного давления якобы является тот факт, что Шестун выступает против преобразования Серпуховского района в городской округ и доставки мусора из Москвы на местный полигон „Лесная“.

Вот смотрю я на это все глазами обычного обывателя, и примерно представляю, какие мысли возникают: поди у них там разбери, кто хоть как-то может пригодиться для решения проблем простых людей, а не этих „междоусобных войн“.

Потому у нас и нет нормальной эффективной настоящей оппозиции: либо что-то невнятно создающее массовку и общий фон для правящей партии, либо вот, новый Навальный — Шестун.

Прямые обращения к президенту от имени обыкновенных граждан, которые не могут добиться справедливости от властей на местах, — одно дело. В этом случае речь идет о попытке восстановить справедливость единственным оставшимся способом, который иногда даже работает. Но совсем иначе выглядит ситуация, когда действующий чиновник пытается, как теперь принято говорить, „хайпануть“ и запустить собственную пиар-волну. Он не идет писать заявление в прокуратуру следственный комитет , а лишь поднимает новые волны чиновничьего гнева.

И хотя все обнародованные факты, конечно, выглядят кричащими, но, тем не менее, складывается впечатление (во многом за счет того, какую форму избрал Шестун), что это обращение — всего лишь часть слаженной кампании по „выносу“ Воробьева с поля битвы за Московскую область».