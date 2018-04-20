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После смерти мужа жена убирала в шкафу и нашла письмо, которое изменило ее жизнь
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После смерти мужа жена убирала в шкафу и нашла письмо, которое изменило ее жизнь 

Карельские вести 3 часа назад
Когда знаешь, что твое письмо никто никогда не прочитает, становишься очень искренним… Электронная почта уже давно вытеснила из современной жизни письма. Но в одно из почтовых отделений Японии все еще продолжают приходить десятки писем в день.
Находится этот пункт приема писем на острове Авасима с 2013 года. Туда пишут даже жители других стран. Работникам этой почты известен только один адрес — «в неизвестность». Потому что письма сюда и отсюда отправляются умершим членам семьи, погибшим деткам, пропавшим домашним любимцам, первой любви или даже себе в будущем. Кроме того, в это отделение многие посетители приходят не только чтоб отправить, но и чтоб почитать письма, помеченные пометкой «до востребования». Если вы нуждаетесь в ярких эмоциях, встряске или жизненных советах, то вам точно сюда!
Люди пишут эти письма, зная, что адресат их никогда не прочитает, поэтому смело передают на бумаге свои самые искренние чувства. Когда читаешь подобные послания, начинаешь поражаться тому, как много люди прячут под своей обычной повседневной маской… Вот несколько примеров писем с этой необычной почты:
«Неизвестное» почтовое отделение — это не обычное заведение, а настоящее произведение искусства, призванное затронуть тончайшие струны души. Оно расположено в когда-то закрывшемся обычном почтовом офисе. Сейчас это галерея, которую каждый день посещают десятки людей.
Проект с письмами «в неизвестность» стал таким популярным, что в этом году вышла посвященная ему книга — собрание самых трогательных писем. А совсем недавно такой офис открыли и в Великобритании. Идея восхитительная, не правда ли? Вам было бы кому написать такое письмо? Думаю, да… В жизни каждого человека есть тот, кому уже невозможно отправить послание. И тот, кому мы никогда не сможем открыто признаться в своих чувствах. Если вас тронула идея с необычной почтой, обязательно поделитесь ею с друзьями!
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