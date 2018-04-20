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Лиам Пейн рассказывает о воссоединении «One Direction»
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Лиам Пейн рассказывает о воссоединении «One Direction» 

Popcake.tv 3 часа назад
Фото: Popcake.tv
-летний Лиам Пейн признал, что бойзбенд One может воссоединиться! В будущем ребята готовят одно «фантастическое шоу». Лиам также рассказал о своих идеях с товарищем по группе Луи.
В своем интервью «Роман Кемп», которое выйдет, посвящённом «Капиталу», певец обсудил воссоединение группы и сказал такую фразу: «Мы все говорили об этом». Спустя время парень признался, что он не так выразился и имел ввиду разговоры с прессой по этому поводу.
«Итак, очевидно, что все говорят: «да, мы собираемся вернуться », тогда мы все не просто должны сидеть на месте, а действовать. Кстати, как ни странно, на следующий день я поговорил с Луи, но на самом деле, затронули мы на эту тему немного».
Лиам сказал немецкому изданию: «Вы знаете, что я думаю, что воссоединение произойдет в какой-то момент в отдаленном будущем».
«Для нас очень важно, сделать это шоу невероятным. И это единственный способ, с помощью которого может стать больше. Это единственный способ добиться успеха, не так ли?»
Правда пока неизвестно, будет ли бывший участник Зейна Малик частью их будущих планов. А ты бы хотел увидеть ребят снова вместе?
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