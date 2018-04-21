Народный календарь. 21 апреля. О чем на Родиона лягушка кричит

На Руси Иродиона, апостола, называли попросту — Родионом. История Иродиона была непростой: он был родственником апостола Павла и погиб вместе с ним, причем мученической смертью, которую им устроил знаменитый император Нерон.

Как ни странно, Иродиона-Родиона часто называли ледоломом. Казалось бы, ну какой уже лед? Однако случалось и такое. Так что на Родиона смотрели на водоемы: если вдруг лед остался, да еще и сбивается кучами, значит, хлеба будет много.

По поверьям, в этот день солнце встречается с месяцем. Разойдясь по осени в разные стороны, два светила, наконец, находят друг друга в своих блужданиях по Вселенной. Поскольку они не виделись долго, светилам есть, о чем поговорить и посплетничать. Но разговоры, как всем известно, могут происходить по-разному. И если светила побеседуют нормально, то лето будет теплым и комфортным, а если повздорят (на небе может погромыхать!), то будут летом туман да дожди.

Наши предки считали, что в этот день можно было начинать пахать: Родион воды принес, ставь соху пахать овес. Упускать время было нельзя — в пашне огрехи, в кармане прорехи… Ну а чтобы начать пахоту в нужный момент, надо было послушать хорошенько — не кричит ли лягушка: это было верным знаком, что пора выходить в поле! «Ква-ква-кватит спать, иди пахать» — заливались лягушки, отправляя крестьян на работу. О пахоте могли сообщить и кроты — по поверью, они специально для этого выходили из нор. Сеять же можно было до тех пор, пока цвели яблони.

Именины в этот день отмечают Иван, Родион, Мария и Сергей.

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