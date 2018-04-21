Десять признаков, что вы родились и живете в России

Нас не зря считаются одной из самых загадочных и непредсказуемых наций на планете. Западные таблоиды за многие годы вобрали в себя множество догм и определений, как должен выглядеть и как должен себя вести настоящий русский человек. Понятно, что, со временем, позиция многих журналов и серьезных издательств меняется. По счастью, все меньше и меньше остается безумных историй о медведях и балалайках. Легенды о партизанских патрулях, рассекающих грозными взорами пространство Красной Площади тоже уходят в прошлое. Мы собрали 10 распространенных определений русской души и попытались найти ответ, насколько они соответствуют нашей внутренней картине мира.

Русские девушки всегда выглядят отлично

Девушки из России прекрасно понимают всю силу своей красоты. Именно поэтому они тратят много сил и энергии на то, чтобы выглядеть так все время. Каждый день — макияж и продуманный наряд. Даже выход в магазин не исключение: полчаса, как минимум, уходит только на то, чтобы привести себя в порядок.

Русские смеются над тем, как их показывают в западных фильмах

Незабвенный «Армагеддон» и невероятная «Красная жара» — фавориты. Абсурдные ошибки, страшный акцент, с которым пытаются говорить по-русски актеры, вызывают у наших сограждан смех. Это способно убить эффект самой динамичной драмы всех времен и народов: как только иностранец пытается играть русского человека — пиши пропало.

Русские всегда серьезны

Наша нация — одна из самых серьезных в мире. Люди, улыбающиеся на улице, или в общественном транспорте, вызывают удивление. Все прочие выглядят депрессивными и унылыми. Так ли это на самом деле?

Русские очень суеверны

Многие русские верят гороскопам, предсказателям судьбы, фокусникам, с кроликами в шляпах и фокусникам без шляп вовсе. Русский фольклор — один из самых богатых в мире. Суеверий, которые соблюдаются изо дня в день, тоже хватает. Нельзя сидеть на углу стола, рассыпать соль, свистеть в помещении (а лучше и на улице). Домовые, баба-яга, леший — все это прекрасно уживается с православным христианством.

Русские очень любят чай Даже в Китае люди пьют меньше чая, чем русские в России. 2-3 литра чая в день — норма для взрослого человека. Чай пьют когда холодно, когда жарко, за обедом и вечером. Чай пьют когда просто скучно: непременно с печеньем или блинами.

Русские обожают дачу

Практически у каждого русского семейства есть дача. Многие жители больших городов с огромным удовольствием перебираются на дачи в теплый период года. Здесь не только отдыхают, но и работают — чаще всего, на территории дачи есть свой огород, где выращивают овощи и фрукты. Выращенное обычно с гордостью ставится на стол и демонстрируется гостям: вот, дескать, свое, не магазинное!

Русские действительно любят зиму

Когда зима продолжается добрых 8 месяцев в году, у вас просто не остается другого выбора. Все русские научились искренне наслаждаться морозом, снегопадом, метелью. Существует огромное количество зимних видов спорта и типично русских зимних развлечений, таких как саночные гуляния.

Русские не любят бесполезных разговоров

В западной традиции, есть так называемый small talk, что можно перевести как разговор ни о чем — просто для поддержания социального духа в компании. Русские же терять время попусту не любят. Если русский встречает соседа и ему нечего сказать по существу — он просто говорит «привет» и двигается дальше. Никаких обсуждений погоды, или там футбола: суровая северная действительность.

Русские едят очень много супа

Борщ — ключевое блюдо в ежедневном рационе каждого россиянина. Солянка, щи, окрошка, лапша. Все это, с большой долей вероятности появляется на столе во всех семьях страны. Есть «всухомятку» не принято: людей, которые постоянно питаются фаст-фудом очень мало.

Русские очень гостеприимны

Гости в доме — всегда желанны. Гостю отдают лучшую кровать, кормят лучшей едой, искренне им интересуются. Причем, так принимают буквально всех: это могут быть далекие родственники далеких родственников, друзья друзей и прочая вода на киселе — рады действительно всем.