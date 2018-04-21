Неповторимые селфи с животными от ирландского фотографа Аллана Диксона

Знакомьтесь, это Аллан Диксон, и он делает невероятно крутые селфи с животными. Кажется, что этот парень может подружиться с любым зверьком! Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на его фотографии. Аллан говорит, что на один снимок он тратит от 5 минут до 3 часов. Все зависит от того, насколько доверчивое и смелое животное ему попадается. Весь секрет молодого фотографа заключается в том, что он умеет создать вокруг себя спокойную атмосферу, в которой зверьки чувствуют себя в безопасности.

Ради одного селфи ему иногда приходится проваляться в грязи целый день, но оно того стоит!

Всем, кто хочет делать такие же потрясающие фотографии, Аллан советует быть терпеливым, вести себя сдержанно и добиваться доверия животного. И желательно, конечно, экспериментировать с дружелюбными зверьками, избегая крокодилов, медведей и т.д.

Я в восторге! А вам понравились селфи с животными? Если да, то обязательно расскажите о них друзьям!