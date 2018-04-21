Ад для перфекционистов: кто же так делает?

Почему в мире так много несовершенства? Так хочется, чтобы вокруг все было гармоничным и правильным! Но нет, всегда найдутся вещи, которые ужасно раздражают одним только своим видом. Если вы тоже относите себя к перфекционистам, вам будет больно смотреть на эти кадры. Мы предупредили. Заметил это в гостиной. Теперь не могу там находиться.

Только настоящий монстр может резать пирог ТАК!

Отвратительное зрелище

Ну почему?

Щенки, вы-то за что так?

Я должен это исправить

Теперь в этот магазин ни ногой

Моя жена ест Kit Kat таким образом. Как вы думаете, этого достаточно для развода?

А все могло было быть таким прекрасным…

За такую работу я не заплатил бы и копейки

Кошмар

Бежевую плиточку мне. Срочно!

Ну вот кто так делает?

Даже в голову бы не пришло так откусить!

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