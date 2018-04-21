Ад для перфекционистов: кто же так делает? 

Почему в мире так много несовершенства? Так хочется, чтобы вокруг все было гармоничным и правильным! Но нет, всегда найдутся вещи, которые ужасно раздражают одним только своим видом. Если вы тоже относите себя к перфекционистам, вам будет больно смотреть на эти кадры. Мы предупредили. Заметил это в гостиной. Теперь не могу там находиться.
Только настоящий монстр может резать пирог ТАК!
Отвратительное зрелище
Ну почему?
Щенки, вы-то за что так?
Я должен это исправить
Теперь в этот магазин ни ногой
Моя жена ест Kit Kat таким образом. Как вы думаете, этого достаточно для развода?
А все могло было быть таким прекрасным…
За такую работу я не заплатил бы и копейки
Кошмар
Бежевую плиточку мне. Срочно!
Ну вот кто так делает?
Даже в голову бы не пришло так откусить!
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