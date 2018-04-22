Юра, прости

Таких детективных историй не бывает. Потому что они никому не нужны — их не описывают в книгах, не рассказывают, как байки опера на пенсии, не снимают по ним фильмов. Потому что это не детектив, а цепь нелепых совпадений. Звенья подогнаны славно, но случайно. В этой истории нет счастливого финала, нет чудесного спасения, нет героя. И главное — ситуацию уже не исправить. Прости нас, Юра.

«Бог говорит Гагарину : Юра, теперь ты в курсе: нет никакого разложения с гнилостным вкусом, нет внутри человека угасания никакого…» *

Сурдобарокамера, в которой мог тренироваться космонавт Юрий Гагарин, была вывезена из московского музея Космонавтики на реставрацию. На первый взгляд, ничего не значащее событие. Большую железную коробку, местами ржавую, отправили из пункта «А» в пункт «Б». Там ее должны изучить, обновить, подправить. А потом вернуть — в музей.

Этот неказистый на первый взгляд предмет необычайно важен для космонавта. Камера со звуконепронецаемыми стенами помогала первым звездным путешественникам свыкнуться с вселенской тишиной, а ученым — узнать, может ли испытуемый выдержать пытку абсолютным, безграничным безмолвием.

В это же время где-то в Строгине произошел рейдерский захват автостоянки. Вместо одних сотрудников в кабинке, где принимают плату, вдруг оказались другие. Или не оказались. Что уже совершенно неважно. В любом случае, следствие установит истину.

Эти два события прочно связаны между собой в единую цепь — потому что сурдобарокамеру привезли именно на эту стоянку в Строгино. Для хранения — слишком большой объект, в реставрационном цехе места ему нет. Подумалось: все же под присмотром, целее будет. Заплатили 60 тысяч рублей — для сохранности. И вот ведь какая удача, один из будущих реставраторов живет неподалеку, автостоянка как раз перед его окнами — еще и сам за экспонатом присмотрит — свой-то глаз вернее.

А 16 апреля огромная барокамера с автостоянки пропала бесследно. Как снег под лучами весеннего солнца. Пшик и нет ее.

Что тут началось… А началось — следствие. На месте оперативники установили, что человек, который взял деньги за ценное имущество — испарился так же, как и барокамера. Сообщник ли? Просто случайный прохожий? А может, рейдер — стоянку-то захватили неизвестные? Или не захватили? Законопослушные хозяева — вот они, показания дают, а про барокамеру ни сном, ни духом. «Какие такие деньги?»

Полиция искала экспонат со всем положенным тщанием. Шутка ли — огромная махина, весом в несколько тонн! Чтобы украсть, надо пригнать специальную технику. Время потратить на погрузку, вывезти куда-то. Да и зачем? На металлолом? Немыслимо… Целый погрузчик пригнать, чтобы сдать несколько тонн! Да и кто примет? Неужели экспонат настолько ценен, что охотники за редкостными предметами, к которым касалась рука первого космонавта, выследили объект в Строгине? Чушь… Или дачник решил, что эта кабинка ему очень подойдет для участка? Ведь впишется хорошо, только покрасить и там вот шурупчик какой прикрутить, удобно для хранения лопат… Опять же — чушь.

А все оказалось просто и как-то даже… тоскливо. Некий молодой человек, 29 лет от роду, из Мурманской области настолько нуждался в деньгах, да-да, именно так — что сдал барокамеру… На металлолом. И ее действительно приняли — на одной из промзон. Даже не спросили ничего.

Когда на место приехали следователи, от ценного экспоната осталась лишь пара шестеренок и бесформенных обрезков металла. Все остальное утилизировали. Конец истории.

Прости нас, Юра.

«Прямо как вернешься — так всем сразу и говори,

что не смерть, а яблонев цвет у человека в дыхании,

что человек — это дух небесный, а не шакалий…» *

* В колонке использованы строки из стихотворения Анны Долгаревой