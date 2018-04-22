Юлия Самойлова рассказала, почему на полтора года забросила карьеру

Сегодня Юля Самойлова готовится штурмовать Евровидение. Но еще недавно она решила окончательно завязать с музыкой.

А все из-за одного вопиющего случая, произошедшего в ее родной Ухте. Тогда она в сердцах з­аявила: «Больше никогда не подойду к микрофону!»

«Ее задело, что оценили меня, а не заведение!»

Юля долгое время пыталась найти себя. Как человек решительный, она пела в разных жанрах, в том числе в рок-группе. Все изменилось, когда она встретила своего нынешнего мужа Алексея.

— Когда мы решили, что будем вместе, я достаточно быстро ушла от родителей жить к Лёше, — рассказывает Юля. — Он тогда жил со своими друзьями, и мы обитали там все вместе. Лёша пытался подрабатывать: писал сценарии, устроился на радио. Чего только не было! Потом мы открыли бизнес — рекламное агентство. В нашем городе были мониторы, которые развешивались в больших супермаркетах. Мы делали рекламные ролики.

Несмотря на достаточно неплохой доход, Юля решила вновь вернуться к пению. Узнав, что в одном местном ресторане требуется певица, она решила воспользоваться шансом. Директриса, услышав, как Юля поет, сразу ее взяла.

— Это был интересный период в нашей жизни, — вспоминает Юля. — Мы работали в вечернее время с четверга по воскресенье включительно. Приходили где-то к девяти вечера и пели до последнего посетителя. Лёша ходил вместе со мной. Он сидел на звуке.

Юля вспоминает: контингент был своеобразный. В основном приходили мужчины пропустить бокал пива или выпить чего-то более крепкого. Но вскоре ситуация изменилась.

— По городу пошли слухи, что в этом ресторане девочка хорошо поет, — улыбается певица. — Контингент там действительно поменялся. Если раньше приходили люди, которые хотели блатнячок послушать, то со временем все изменилось. Публика стала более интеллигентной. Я уходила домой уже с цветами, с подарками. Людям нравилось, как я пою. Не могу сказать, что я подбирала кабацкий репертуар — старалась устраивать мини-концерт. Людям н­равилось!

На местных порталах пошли восторженные отзывы. Директор заведения прочитала и неожиданно обиделась. Ведь в них хвалили только певицу!

— Директрису это задело, — вздыхает Самойлова. — Она стала ко мне придираться. Заявила: «Почему ты оделась слишком ярко?» Мой Лёша не получал за свою работу никаких денег, просто приходил как мой сопровождающий. Когда у нас случался перерыв, мы с ним уходили в подсобку выпить чашечку чаю. Директрисе это не нравилось. Она, разъяренная, врывалась и кричала: «Лёша, почему ты не за пультом?»

«Брала за выступление 5 тысяч»

Вскоре ситуация стала еще более накаленной. И Самойлова решила у­йти из ресторана.

— Как-то ко мне подошел клиент и сказал, что хочет меня пригласить выступить на его банкете, но в другом заведении, — делится девушка. — Спросил, сколько хочу за это получить. Я назвала смешную сумму, по-моему, пять тысяч рублей. Директриса об этом узнала и устроила скандал: «Как ты посмела без меня обсуждать такие моменты и еще уходить из моего заведения на время?» Мы с ней поссорились. До сих пор помню, как она сказала: «Я сделала большой жест, что взяла тебя на работу. Таких людей, как ты, вообще никуда не берут, тем более в места отдыха!» Это было последней каплей!

Уйти спокойно не получилось. Директриса решила отомстить подчиненной. Когда муж Юли приехал за вещами, их не оказалось.

— Когда я пришла в ее заведение, там не было ни микрофонов, ни колонок, — продолжает Юля. — Я принесла все свое. Когда Лёша с моим отцом пошли забирать аппаратуру, ее там не оказалось. Она куда-то все спрятала. Там была целая история — она мне отдавать технику обратно не хотела. Выбили мы колонки и микрофоны только через полгода.

В это время Самойлова решила: с карьерой певицы покончено. Бороться с ветряными мельницами у нее больше не было сил.

— После этого случая я не пела полтора года, — продолжает звезда. — Мы занимались рекламой. Уже потом поняла, что мне не хватает драйва. Решила выступить на благотворительном концерте в местном ДК. Пришла на репетицию и спела песню «Свеча горела» из репертуара Аллы Борисовны. Новый директор местного дома культуры услышал, как я пою, и предложил поучаствовать в конкурсе типа «Фабрики звезд». Я получила Гран-при и поняла: пора покорять Москву.