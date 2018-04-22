Лесной доктор

Слышать деревья и определять диагноз их недугов, понимать язык птиц и договариваться с дикими животным — все это умеет лесопатолог Анатолий Брайцев.

В любви к своей профессии 79-летний москвич Анатолий Брайцев признается охотно и добавляет:

— Художников бывших не бывает. Я, как Шишкин или, к примеру, Левитан, всю жизнь создаю лес, а он мое здоровье бережет.

Несмотря на возраст, расстаться с любимым делом Брайцев даже помыслить не может. Анатолий Кириллович — лесопатолог, специалист широкого профиля в сфере защиты наших лесов и парков от всякого рода болезней.

Современный лесопатолог — это и лесовод, и миколог (знаток грибов), и энтомолог (специалист по насекомым), и химик, и картограф, и геодезист…

Свою трудовую деятельность Брайцев начал в далеком 1966-м. Невозможно даже представить весь маршрут, пройденный лесным доктором за эти годы. Ведь только за неделю ему приходилось преодолевать до 50 километров, и не просто прогуливаясь, а внимательно осматривая деревья, подмечая каждую странность в поведении животных и самочувствии деревьев. Или, к примеру, еще анализ почвы приходилось делать (бонитет называется — сравнительная оценка). Пробы берутся до двух метров в глубину. Рабочие выкапывают яму, а лесопатолог описывает состав почвы, глубину залегания грунтовых вод. И на основе этих данных карту потом составляет, чтобы предложить, может быть, посадку более выносливых, устойчивых растений.

— Вот Лосиный Остров я исходил вдоль и поперек. Вредный короед-типограф и здесь ели не пощадил. Эпидемия последних лет, знаете, конечно? Смотришь — до шести метров в высоту типограф орудует, выше — полиграф, ветки едят третьи, хвою догрызают четвертые. На дерево, как на человека, все болезни наваливаются, когда иммунитет слабеет, — переживает Анатолий Кириллович и вспоминает жаркое, засушливое лето 2002 года, серьезно подорвавшее здоровье флоры Московского региона.

Увы, бороться с вредителями приходится в основном радикальными хирургическими методами, то есть своевременной вырубкой. И чем раньше поставлен правильный диагноз, тем меньше деревьев будет уничтожено.

Обработка ядохимикатами возможна, но только на небольших территориях и при соблюдении строгих требований безопасности. Ну и, разумеется, после согласования с целым рядом специализированных разрешительных учреждений. Чтобы избежать другой непоправимой беды — отравления водоемов и почв. Именно поэтому в последние годы так заметно поредели наши хвойные лесопарковые зоны.

Были у лесопатолога Брайцева и экзотические экспедиции, например по таежным тропам. И никогда ему не приходило в голову заблудиться или испугаться какого-нибудь дикого зверя: «Человек человека скорее обидит, а зверь умный и добро чувствует. Ты к нему, главное, не приставай».

Вспоминает Анатолий Кириллович свой поход вдоль одной таежной речки, по которой лес сплавляли: «Иду и вижу: медведь с медвежатами в малиннике бродит. Ребята-сплавщики от страха вмиг перебежали по бревнам на другой берег. А это очень опасно. Бревна-то крутятся. Зато обратно никто тем же путем не рискнул возвращаться, все пошли мостик искать за 12 километров. А мишки поели и ушли, и я дальше отправился.

Настоящему лесопатологу лес как дом родной. И что поесть найдет и где поспать отыщет. Так, от гнуса и мошки бывалые лесные путешественники на ночь приспосабливались прятаться на геодезических вышках (с 10-этажный дом высотой), на площадках, с которых съемки местности проводят. Площадка метр на метр всего, вышка ходит вправо-влево:

— А ты веревкой привяжешься и спишь себе как в люльке и без мошкары, — смеется Брайцев.

А еще он с благодарностью вспоминает своих помощников: сойку, сеющую дубы и рябины, муравьев, которые гусениц и жуков-вредителей уничтожают.

Соседи и их знакомые — заядлые дачники — донимают Брайцева вопросами. У одних яблони вдруг вянуть начали, у других декоративные ели захирели. Никому не отказывает в помощи добрый лесной доктор: — Как-то обратился ко мне композитор известный (не скажу его фамилию, чтобы не обиделся), у него рояль внезапно упал, ножка прямо на глазах развалилась.

Я сразу увидел мебельного точильщика, жука, который ест мертвую древесину. Он звук издает, на тиканье ходиков похожий — „тик-так, тик-так“. Его за это в народе „часами смерти“ окрестили.

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