«Друг спросил, играю ли я с медведями»: студент из Йемена сбежал в Челябинск от войны

Новый герой нашего проекта о живущих на Южном Урале иностранцах — уроженец города Ходейда Исмаил Кунди. После того как в Йемене вновь разгорелась гражданская война, его родители перебрались в Саудовскую Аравию, но там не особо ждут мигрантов, и молодой человек принял решение учиться за границей. Почему он любит кататься на трамваях и зарёкся не есть челябинскую шаурму — в интервью 74.ru.

Они дали слово: «Если не будешь с нами, мы убьём тебя»

Гражданская война в Йемене началась в 2004 году. Как это часто бывает в арабском мире, конфликт имел религиозную подоплёку: шииты выступили против правительства, которое на тот момент, как и сейчас, состояло из суннитов. С наступлением «арабской весны» в 2011 году начались массовые демонстрации с требованием отставки президента Али Абдаллы Саллеха, который правил страной уже 33-й год — с 1978-го. Причины этому были: множество людей жили менее чем на 2 доллара в день, часть населения постоянно страдала от голода, слишком много молодёжи сидело без работы. Через год был утверждён новый президент, но правительство оставалось шатким. В 2014 году в Йемене правительство сократило выделение субсидий на нефтепродукты, что привело к росту цен на бензин. Начались новые акции протеста. В феврале 2015 года в страну вторглась военная коалиция Саудовской Аравии, куда вошли практически все страны Персидского залива, а также Египет, США, Марокко, Судан, Пакистан, Сенегал и Иордания. На фоне усугубляющегося кризиса в Йемене участились атаки боевиков террористических группировок. Гражданская война в стране продолжается до сих пор. В ответ на поддержку действующего президента со стороны арабской коалиции мятежники регулярно обстреливают приграничные районы Саудовской Аравии.

— Другие страны не хотят, чтобы в Йемене было спокойно. Я даже не помню сейчас, кто виноват. По мусульманским законам нельзя убивать. Какие они мусульмане? — рассуждает Исмаил. — Все, кто убегает в другие страны, хотят мира. Некоторые боятся вернуться, потому, что их убьют, ведь они были против войны. Даже среди моих друзей были те, которые дали слово: «Если ты не будешь с нами, мы убьём тебя!» Война идёт, и они не успокоятся.

Исмаил скучает по Йемену, но не знает, когда сможет вернуться туда

— Они за деньги воюют? — спрашиваю я.

— Думаю, если бы не платили, было бы спокойней.

Отец Исмаила работал моряком на пассажирском корабле в Саудовской Аравии, и семья приняла решение переехать туда. Чтобы оставаться там, мигрантам (независимо от того, откуда ты приехал) нужно ежегодно платить пошлины. В Йемене у молодого человека осталась сестра.

— Конечно, мы за неё волнуемся, но у неё есть муж. Они хотят приехать, но им нужно сделать визу, приглашение. Это обойдётся в сумму около 2000 долларов, — продолжает Исмаил. — Кроме того, аэропорт не работает. На автобусе можно просто не доехать.

В России учился стирать и готовить

Со слов молодого человека, Саудовская Аравия оказалась ему совсем не по душе. От своих соотечественников он узнал о дешёвом и хорошем образовании в России. Сначала Исмаил приехал учиться в Саранск, там окончил подготовительный факультет, но продолжить образование оказалось дорого, и он перебрался в Челябинск. Сейчас учится на третьем курсе энергетического факультета ЮУрГУ и мечтает работать на каком-нибудь заводе.

— Первое время было тяжело одному. Если дома стирает и готовит мама, здесь приходилось всё делать самому. В общежитии в Саранске был один душ на этаж, здесь очень хорошо — удобства на блок, — рассказал он.

— Знаю, что восточный народ любит пошуметь. Часто ли в общежитии ругают вас?

— Для меня вообще был шоком закон о тишине. В будни ещё нормально, ведь надо выспаться перед занятиями, а в выходные хочется послушать музыку, собраться весёлой компанией. Обычно русские студенты больше всего возмущаются.

Быть иностранным студентом даже среди таких же иностранцев оказалось не так просто. Однажды у Исмаила произошёл конфликт с учащимся из Туркменистана, которого случайно толкнул друг нашего героя. Обиженный молодой человек пришёл на разборки с друзьями, завязалась драка.

— Всё это попало на видео, мы обратились в полицию. Нам порекомендовали помириться, в противном случае его вышлют обратно в Туркменистан и меня, возможно, тоже. Подумал: он учится на последнем курсе, и, если его отправят домой, все пять лет обучения будут впустую. Я забрал заявление. Он извинился, но не искренне. Меня поразило то, что каждый из его друзей не принёс извинений.

Наш герой любит отдыхать в клубах, но алкоголь там не пьёт

«Ты играешь с медведями?»

Друзья Исмаила удивляются, как он не болеет в таком холоде, и говорят, что у него здоровье, «как у Медведева». Почему именно премьер-министр России стал символом богатырского здоровья, наш герой затруднился ответить. Ещё он вспомнил, как его шокировал один русский, который зимой бегал в одних шортах возле вуза и лежал на снегу. Оказалось, что это был Олег Резанов, который приезжал в Челябинск для подготовки к мировому рекорду.

Мы не сомневались, что один из наших героев, Олег Резанов, удивит иностранцев

— Он точно не заболел после этого? — с удивлением спросил Исмаил.

— Точно! — ответила я.

— Один мой друг живёт в Канаде. Он считает, что я живу в Сибири. Однажды он спросил: играю ли я с медведями. Я пошутил, говорю: играю.

— Отправьте им фото из зоопарка.

— Надо будет на Новый год сделать. А то друзья думают, что белые медведи живут только на снегу.

Иностранца впечатлили горячие источники

— Друзья спрашивали, почему не в Москву, Питер или Казань. Говорили, здесь холодно, весной будет грязно. Я ответил, что хочу увидеть сам.

— И как?

— Везде есть хорошие районы, есть плохие. Мне нравится центр города. Мне очень нравится ездить на трамваях. Это один из самых старых видов транспорта, и я пытаюсь представить, как ездили челябинцы много лет назад. Жалко, что они ходят не везде, до ЮУрГУ, например, нет. Почему так?

— Вопрос риторический, — улыбаюсь я.

«Боюсь, что шаурма будет из собаки, а сосиски — из свинины»

Многие челябинцы уже привыкли к запрету на курение в кафе. Исмаил же удивляется, почему оно не распространяется на кальян.

— Кальян вреднее, чем сигареты. Это как 10 пачек. Люди приходят в ресторан пообщаться, покушать, а рядом: «Урр-урр», — кальян курят. Рядом могут быть дети, бабушки. У нас есть отдельные кальянные.

— Ты пробовал в Челябинске шаурму?

— Это не настоящая шаурма: много майонеза и лука. Настоящая — в Турции. Они делают по-другому — с картошкой, сыром и чесноком, — рассказал он. — На прошлой неделе я слышал, что кто-то убил собачку, чтобы покушать мясо. Ещё он сказал, что продаст мясо на шаурму (вероятно, речь идёт о живодёре, который расправился с хаски и признался, что пустил бы её на шашлык. — Прим. ред.). Теперь я боюсь её кушать.

Исмаил не ест уличный фастфуд

— А сосиски в тесте пробовал?

— Я боюсь, что сосиски могут быть сделаны из свинины, и продавцы обманут меня, лишь бы продать. По мусульманским законам свинину есть нельзя. Плюс я читал, что она очень жирная и вредная.

Настоящая русская еда, по словам нашего героя, была в больнице. Там его кормили молочной и гречневой кашей, а также компотом.

Несмотря на все сложности жизни в чужой и, на первый взгляд, неприветливой стране, наш герой признаётся:

— Я люблю Челябинск, и Челябинск любит меня.

За три года жизни здесь он привык к городу и не хочет переезжать, ведь придётся всё начинать с начала. Пока Исмаил намерен продолжить обучение в магистратуре.

Молодой человек мечтает жить и работать в России

— Русский язык — мое сердце и достоинство. Он много значит для моей карьеры. Мне нравится учиться в ЮУрГУ. Это очень красивое и тихое место для учебы. Преподаватели дают нам прекрасные знания, — заключает он. — Возможно, после окончания университета я стану инженером-электриком, переводчиком или дипломатом.