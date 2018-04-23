Сын Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой покоряет модельный бизнес

Лидер группы «Дюна» и его жена учат отпрыска зарабатывать. Sobesednik.ru выяснил подробности.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова не могут нарадоваться на своего сына. 19-летний Василий уже не первый год покоряет модельный бизнес. Парню прочат серьезную карьеру и даже сравнивают с молодым Джонни Деппом.

— Вася у нас очень талантливый, — говорит Виктор. — И это заслуга Наташи. Он — студент Института культуры, играет в группе, пишет музыку.

«Дайте денег побольше, тогда поеду сниматься!»

Несмотря на постоянные гастроли, воспитанием ребенка Сенчукова занималась лично. Впрочем, о том, что он свяжет свою жизнь с модельным бизнесом, даже не помышляла. Но теперь только поддерживает сына во всех начинаниях. Заказчики отмечают его интересную внешность и часто приглашают на разные съемки. Хотя, по словам Рыбина, сам парень не относится к этой работе серьезно.

— Рассуждая о модельном бизнесе, он говорит так: «Дайте денег побольше, тогда поеду сниматься! А если нет, то не по­еду!» — продолжает Виктор. — Некоторым молодым людям важно попасть на съемки, они готовы бесплатно работать. Вася у нас не такой. Он сразу спрашивает про гонорар. Я его поддерживаю и говорю: «Вася, не нужно унижаться, если только за деньги!» В марте выйдет билборд одной спортивной фирмы с его фотографиями. Эти изображения будут висеть по всему миру. Правда, с гонорарами в этой истории не очень вышло.

— Почему же не очень? — удивляется Наталья. — За съемку получил шестьдесят тысяч рублей. По-моему, даже неплохо.

А ведь еще совсем недавно о модельном бизнесе Вася и не помышлял. С детства он грезил о спортивной карьере и серьезно занимался карате. Ему прочили блестящее будущее. Всего за несколько лет Василий заработал больше ста двадцати медалей на соревнованиях разного уровня. Впрочем, стать олимпийским чемпионом ему было не суждено. Вскоре он ушел из спорта. По словам Натальи, это случилось из-за нескольких травм.

«Всю жизнь ждали, когда дети помрут»

Зато спортивная фигура помогла ему в модельном бизнесе. Парня охотно приглашают сниматься в рекламе. А разговоры о том, что во время съемок моделям делают непристойные предложения, Рыбина и Сенчукову совсем не страшат. Они уверены: Вася на подобные вещи никогда не согласится.

— Может, он кому-то из девушек и делал непристойные предложения, кто знает, — юморит Рыбин. — Когда ему будет шестьдесят лет, может, кто-то и расколется. Это же сейчас модно: рассказывать о домогательствах спустя много-много лет. Но мы с Наташей, наверное, вряд ли уже что прознаем.

Наталья радуется: их Василий — парень серьезный. Он уже долгое время встречается с одной девушкой, которую звездные родители прекрасно знают. Правда, речи о внуках в их семье пока не идет. Вася считает, что в первую очередь нужно построить карьеру.

— Со своей девушкой он знаком с детского садика, — говорит Наталья. — Так что тут без вариантов. Мы не оцениваем никого, просто приняли его выбор. Очень хорошая девушка!

— Он говорит: «Папа, в нашей компании — девушки-полторашки!» Я сначала спросил, что это значит. Оказывается, они все по полтора метра ростом!

Сам артист за сына рад. Ведь и они с Натальей живут уже почти тридцать лет душа в душу.

— Мы уже прилипли друг к другу, — улыбается Виктор. — «Бытовуха» — ужасное слово, и оно нас не касается совершенно. Знаете, есть анекдот: «Пришли разводиться в загс муж с женой: дедушке — 112 лет, а бабушке — 108. У них спрашивают: „А что же расходитесь, ведь всю жизнь прожили вместе!“ А в ответ услышали: „Милая, ты знаешь, мы всю жизнь ждали, когда дети помрут“.