Жителей Оренбурга приглашают на встречу с представителями новой цивилизации

На масштабной интерактивной выставке каждый сможет не только увидеть новейшие технологии, но и потрогать «вещи из будущего», а также познакомиться и поиграть с 50 уникальными роботами со всего мира. «Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, в ходе которой можно будет узнать о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.

В РОБОПОЛИСЕ Вы:

— удивитесь новейшим технологиям: более 50 роботов со всего мира

— поговорите с роботами и узнаете, какой план восстания они замышляют

— поднимите вертолет силой мысли! Это возможно!

— соберете в роботомастреской всего за час своего робота, и он начнет захватывать вашу квартиру!

— за считанные секунды окажетесь за тысячи километров от Караганды при помощи зон виртуальной реальности! Даже сможете полетать над Парижем!

— сделаете „селфи“ с роботами

И еще много всего необычного и технологичного!

На протяжении всего дня для детей и взрослых будут работать мастер-классы, где каждый желающий сможет порисовать 3D-ручкой, придумать костюм робота и даже попробовать себя в роли юного изобретателя! А самое главное — все, что вы сделаете, сможете забрать с собой», — отмечают организаторы.

Где? Мегамолл «Армада»

Когда? С 28 апреля по 3 июня

Подробнее:

Подробнее: https://www.instagram.com/robopolisru vk.com/robopolis_orenburg Телефон: 8 961 926 44 94