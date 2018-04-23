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Жителей Оренбурга приглашают на встречу с представителями новой цивилизации
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Жителей Оренбурга приглашают на встречу с представителями новой цивилизации 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
На масштабной интерактивной выставке каждый сможет не только увидеть новейшие технологии, но и потрогать «вещи из будущего», а также познакомиться и поиграть с 50 уникальными роботами со всего мира. «Каждый час по экспозиции будет проходить бесплатная экскурсия, в ходе которой можно будет узнать о каждом роботе, его уникальных возможностях и применении в быту.
В РОБОПОЛИСЕ Вы:
— удивитесь новейшим технологиям: более 50 роботов со всего мира
— поговорите с роботами и узнаете, какой план восстания они замышляют
— поднимите вертолет силой мысли! Это возможно!
— соберете в роботомастреской всего за час своего робота, и он начнет захватывать вашу квартиру!
— за считанные секунды окажетесь за тысячи километров от Караганды при помощи зон виртуальной реальности! Даже сможете полетать над Парижем!
— сделаете „селфи“ с роботами
И еще много всего необычного и технологичного!
На протяжении всего дня для детей и взрослых будут работать мастер-классы, где каждый желающий сможет порисовать 3D-ручкой, придумать костюм робота и даже попробовать себя в роли юного изобретателя! А самое главное — все, что вы сделаете, сможете забрать с собой», — отмечают организаторы.
Где? Мегамолл «Армада»
Когда? С 28 апреля по 3 июня
Подробнее:
Подробнее: https://www.instagram.com/robopolisru vk.com/robopolis_orenburg Телефон: 8 961 926 44 94
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