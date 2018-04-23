Врио главы Новосибирской области Травников будет участвовать в выборах губернатора

Врио главы Новосибирской области Андрей Травников выдвинет свою кандидатуру на выборах губернатора в сентябре 2018 года.

Об этом он сообщил в понедельник при посещении Новосибирского авиазавода имени Чкалова.

"Если честно, решение давно принято. Я уходил в последнее время от вопроса, который мне задавали журналисты, потому что понимаю, что ответ начнет большую кампанию, но в этом коллективе уклоняться от ответа я не могу.

Поэтому прямо скажу, что, безусловно, я намерен участвовать в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре, и я намерен работать здесь долго", — сказал Травников, отвечая на вопрос одной из работниц предприятия.

Одним из соперников Травникова может стать мэр Новосибирска Анатолий Локоть , являющийся первым секретарем областного комитета КПРФ

Он заявил о готовности участвовать в выборах на прошлой неделе, оговорившись, что окончательное решение в этом вопросе примет политсовет партии.

Травников был назначен на пост врио губернатора Новосибирской области в октябре 2017 года, на тот момент ему было 46 лет. Он сменил 69-летнего Владимира Городецкого , который возглавлял область с 2014 года.

Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, затем был мэром Вологды.