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Врио главы Новосибирской области Травников будет участвовать в выборах губернатора
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Врио главы Новосибирской области Травников будет участвовать в выборах губернатора 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врио главы Новосибирской области Андрей Травников выдвинет свою кандидатуру на выборах губернатора в сентябре 2018 года.
Об этом он сообщил в понедельник при посещении Новосибирского авиазавода имени Чкалова.
"Если честно, решение давно принято. Я уходил в последнее время от вопроса, который мне задавали журналисты, потому что понимаю, что ответ начнет большую кампанию, но в этом коллективе уклоняться от ответа я не могу.
Поэтому прямо скажу, что, безусловно, я намерен участвовать в выборах губернатора Новосибирской области в сентябре, и я намерен работать здесь долго", — сказал Травников, отвечая на вопрос одной из работниц предприятия.
Одним из соперников Травникова может стать мэр Новосибирска Анатолий Локоть, являющийся первым секретарем областного комитета КПРФ.
Он заявил о готовности участвовать в выборах на прошлой неделе, оговорившись, что окончательное решение в этом вопросе примет политсовет партии.
Травников был назначен на пост врио губернатора Новосибирской области в октябре 2017 года, на тот момент ему было 46 лет. Он сменил 69-летнего Владимира Городецкого, который возглавлял область с 2014 года.
Ранее Травников занимал пост заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, затем был мэром Вологды.
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