Необъяснимые иллюстрации, которые нашли на средневековых манускриптах

Каждое поколение уверено, что именно оно изобрело юмор, а в былые времена все было совсем иначе. Правда в том, что странные шутки были во все времена. В средневековье же не просто смеялись, но и публиковали очень пространные изображения на полях манускриптов и книг. Так что специфический юмор сегодня, пожалуй, еще и не дотягивает до уровня, скажем, 15 века.

Тема пятой точки раскрыта

Казалось бы, подобные рисунки входят в непримиримое противоречие с содержанием религиозных манускриптов. Это действительно так. И подобный тандем похож на отношения короля и шута, принятые в те же времена. Именно поэтому изображение задницы подчеркивает величие текстов, а отнюдь не оскверняет их.

Психованная улитка как главный герой

Ученые-историки и искусствоведы по сей день не могут разгадать символическое значение изображения улитки в древних книгах. По некоторым данным, этот брюхоногий моллюск и тянущийся за ним след слизи означают смерть, другие источники свидетельствуют, что это, наоборот, — воскресение. Есть также мнение, что улитка-агрессор — это олицетворение угнетенных низших классов, которые восстают для борьбы. И самая странная версия гласит, что средневековым книжникам улитки напоминали гениталии, тем и привлекали.

Основа шуток ниже пояса

Если уж специфический пошлый юмор существовал задолго до нас, то глупо отрицать, что он мог обойтись без упоминания гениталий. Другие комментарии здесь излишни, ведь картинка говорит сама за себя. Ну разве не забавно они прорисовывали глазки на этой штуке?

Звери верхом на зверях

Рисовать на полях книг в средние века было сложно. Приходилось помнить о символах, не путать значения животных, не забывать в любой непонятной ситуации рисовать улиточку с бородой…Соединялись символические коды в одном рисунке именно с помощью буквального нагромождения одного на другой, то есть пес верхом на кролике — это уже картинка с двойным смыслом.

Альтернативные трубачи

«Монти Пайтон», возможно, сделали знаменитым такой способ извлекать звуки из музыкального инструмента, но отнюдь не они его изобрели. Все эти столетия «пукающие трубачи» пребывали внутри религиозных книг, не смущаясь близостью Евангелия.