Дайджест Mojo Media #48

Это дайджест Mojo Media, в котором мы знакомим тебя с материалами, созданными нашими ресурсами на прошлой неделе. Если ты читаешь нас в первый раз, то знай: мы, как и Telegram, стараемся держать марку и не сдаваться. Старожилам кратко изложим обстановку: на BroDude стали выходить новости, Heroine все так же учит женщин быть свободными и незакомплексованными, а ведущая подкастов приобретает кухню. А теперь перейдем к материалам.

BroDude

Что произойдет с твоим телом, если ты пожертвуешь его науке: Некоторые люди даже не рассматривают привычное погребение в земле или сожжение в адском пламени крематория. Ими двигают благие мысли и искреннее желание помочь науке. И потому после смерти они завещают свои тела НИИ и медицинским ВУЗам. Но гораздо интереснее дальнейший путь тела, тем более что он гораздо разнообразнее, неожиданнее, а порой и страшнее банального вскрытия неопытными студентами. 4 признака, что ты жесткий идеолог: Марат Бабаев свежим ветром ворвался в нашу редакцию и с ходу начал радовать нас кошерными статьями. На этот раз он решил поговорить об идеологах — людях, которые выдают примитивные идеи за единственно верную концепцию реальности. Зачем, почему и, собственно говоря, сами признаки — объяснит и раскроет данная статья. 8 самых маленьких островов, на которых живут люди: Дико интересная и познавательная статья. Вряд ли один из них является тем островом в океане, который ищет пророк Сан Бой, но они по-своему интересны. Всего несколько квадратных километров, со всех сторон окруженных водой, но на них кипит жизнь. Начинаешь по-другому оценивать масштабы и смотреть на мир.

Heroine

7 признаков, что парень по переписке преувеличивает свои достижения: Что тут говорить: мы склонны все преувеличивать. Ну а что, истину ведь никто не узнает — почему бы и не приврать девушке по ту сторону сети? Правда, мы сами оставляем зацепки, по которым нас легко выследить. Главные финансовые проблемы в отношениях и как их решить: Даже самые здоровые отношения рано или поздно натыкаются на проблемы денежного характера. Всего можно выделить 8 основных проблем, и все они способны стереть нежные чувства в порошок. Но для того наши авторы и пишут об этом, чтобы читатель знал, как с ними разобраться. 7 способов побороть тревожность: Но на Heroine пишут не только об отношениях, но и о других жизненных проблемах. Например, про такое мерзкое и назойливое, словно изжога, чувство, как тревожность. Алина Колесникова собрала советы, которые достаточно эффективны в борьбе с этой дрянью и не займут много времени.

Подкасты

«Дикие утки» Когда-то наша гостья уже была в эфире и рассказывала страшные истории про туалет. В этот раз она поведала про ночное купание в Волге (естественно, в пьяном виде — иначе какой смысл об этом рассказывать), поход в гей-клуб и удивительный пример материнской заботы, выраженной в решительной попытке заставить дочь совершить первое соитие.

«Работник месяца» Обычно когда люди стесняются признаться, что больше всего любят шоу «Ребята, мы потрахались», то называют — «Работник месяца». К чему это? Да просто так. Забавный факт. А в эфире был фокусник-иллюзионист с историями о том, как он придумывает и отрабатывает фокусы. Секретов, увы, не назвал.

«Ребята, мы потрахались» Еще один факт: лучше название придумать сложно. А говорили ведущие о том, почему с возрастом сложнее заводить друзей и как с этим быть, где искать нового друга или, может, девушку для отношений. И главный философский вопрос, вытекающий из предыдущих: а нужно ли менять себя и стараться быть веселым —тоже был рассмотрен.

Мы в этом живем Взрослые люди с высшим образованием и свидетельствующими об этом дипломами сидят и обсуждают обкуренного енота, польского кабана Хрюнека, самые странные заголовки недели и что делать, если твой дом завалило перекати-поле. А что поделать — мы в этом живем.