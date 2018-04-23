Дзюба: «Многие просили прийти в Comedy Club и дать там всем резидентам жару»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба , играющий на правах аренды за тульский «Арсенал», рассказал о своем чувстве юмора.

«Чувство юмора можно развить. Много дает общение среди разных людей. Мне часто задают вопросы, как появляются шутки. Ответ такой: это рождается моментально, импровизация. Я люблю читать, но юмор в раздевалке — это такой спортивный юмор, основанный на жаргоне. Он может показаться жестковатым для тех, кто не сталкивается со спортом. Всегда приятно, когда на лице человека улыбка. И очень хорошо, когда нет обид. При этом надо уметь принять чужую шутку и над собой посмеяться. Всегда ведь может прилететь в обратку. Когда прилетает — три засылаешь в обраточку, поэтому многие стараются со мной не связываться. Произошло что-то — я ляпнул, все смеются до слез, а я уже забыл.

Много знакомых ребят из РФПЛ просили прийти в Comedy Club и дать там всем резидентам жару. Но это сложно. Прийти в программу, где публика расположена к определенному юмору, у них есть заготовки. Мой юмор с листа не всем будет понятен. Люблю смотреть резидентов на телеэкране, КВН тоже нравится», — цитирует Дзюбу.