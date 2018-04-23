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В Технополисе «Москва» разработали дронов-курьеров
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В Технополисе «Москва» разработали дронов-курьеров 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Беспилотные летательные аппараты — уже давно не просто средство развлечения или возможность съемки видео с высоты птичьего полета. Инженеры всего мира работают над тем, чтобы добавить дронам как можно больше необходимых человеку функций. Один из резидентов Технополиса «Москва» работает над полностью автономными квадрокоптерами, передает «ТВ Центр».
"Разработки в мире идут, но у нас уже такое мелкосирийное производство, когда мы 20 штук продали. И в этом году мы планируем отгрузить более 100 аппаратов. У нас традиционно покупают образовательные организации, которые обучают аэросъемки с помощью коптеров. Но сейчас у нас идут контракты для охранного мониторинга, для мониторинга стройплощадок и для патрулирования различных зон купания, мест массового пользования людей", — рассказал генеральный директор компании-производителя беспилотных летательных аппаратов Олег Понфиленок.
Уже есть и первые прототипы дронов-курьеров с рабочим названием «Пеликан». Квадрокоптер может поднимать и перемещать на большие расстояния груз до 3 килограммов. Разработчики мечтают о том, что в недалеком будущем появится возможность установить на крышах домов специальные станции. Для взлета и посадки. Соответственно, заказы из интернет-магазинов будут доставляться клиентам на крышу дома, их будут забирать консьержи и разносить по квартирам.
Пока же дроны-перевозчики могут находиться в воздухе около часа. Человек только задает маршрут. Коптер летает и возвращается на платформу самостоятельно. А все его передвижения можно контролировать через планшет, компьютер или смартфон.
Чтобы инфраструктура заработала, важны не только технические разработки, но изменения в законодательстве, которые откроют воздушное пространство над городами и позволят контролировать безопасность передвижения беспилотников.
Екатерина Гоголева, Андрей Талалай, «ТВ Центр».
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