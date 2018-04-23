Bloomberg узнал о секретной работе Amazon над домашним роботом

Инженеры Amazon работают над созданием роботов для дома, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сверхсекретным проектом под кодовым именем Vesta, в честь римской богини дома, семьи и очага, руководит Грегг Зер, основатель лаборатории Lab126 Amazon в Саннивейле, штат Калифорния.

«Дочка» компании Джеффа Безоса Lab126 разрабатывала программную платформу для Kindle. Исследовательский центр работает и над другими проектами технологического гиганта: над умной колонкой Amazon Echo, телевизионной приставкой Fire TV, планшетами Fire и Fire Phone. По данным агентства, компания рассчитывает начать тестирование этих роботов уже в 2018 г.

Проект Vesta существует уже несколько лет, однако в этом году Amazon начала активно расширять его команду. На сайте Lab126 опубликованы десятки вакансий — компания ищет преимущественно инженеров-робототехников. По словам источников, знакомых с планами компании, Amazon рассчитывает начать тестирование этих роботов в домах своих сотрудников к концу года. Испытания в домах клиентов запланированы, предварительно, на 2019 г.

Какие задачи возьмут на себя домашние роботы, пока неясно. Опрошенные агентством источники полагают, что Vesta мог бы стать своего рода мобильным голосовым помощником Alexa, сопровождающим клиентов в тех частях дома, где у них нет колонок Echo. Прототипы роботов получат камеры и системы компьютерного зрения, которые позволят им автономно перемещаться по дому. Как указывает Bloomberg, работой в этой области руководит бывший исполнительный директор Apple Макс Пэли.

Bloomberg отмечает, что Vesta будет отличаться от роботов, разработанных Amazon Robotics (прежнее название Kiva Systems), за которую Amazon в 2012 г. заплатила $775 млн Дочерняя компания Amazon с офисами в Массачусетсе и Германии трудится над созданием мобильных робототехнических систем, способных перемещать товары на складах Amazon.

Журналисты возлагают большие надежды на новое увлечение Джеффа Безоса. Агентство напоминает, что 10 лет назад Amazon впервые представила Kindle, сумев привить пользователям любовь к чтению на цифровых устройствах. Четыре года назад компания Безоса представила умную колонку Amazon Echo с помощником Alexa, заставив миллионы людей говорить с компьютером.