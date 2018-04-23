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Первый голос телеканала Москва 24 Вера Коцюба — о секретах ораторского искусства
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Первый голос телеканала Москва 24 Вера Коцюба — о секретах ораторского искусства 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
На Московском международном салоне образования в рамках образовательного проекта «TVоя Москва» прошел мастер-класс «Говори так, чтобы тебя услышали». Провела его руководитель имидж-лаборатории «Голос» и первый голос телеканала Москва 24 Вера Коцюба.
Она назвала и объяснила три вопроса, на которые нужно ответить себе перед тем, как начать публичное выступление. Первый — «кто моя аудитория?» Исходя из этого, нужно готовить обращение, четко ориентируясь на возраст, пол, степень подготовленности слушателей к обсуждаемой теме. Необходимо пользоваться простыми понятными предложениями (одно предложение — одна мысль).
Второй вопрос — «зачем я вышел к этим людям?» Нужно четко понимать цель и суть обращения.
Третий — «как я хочу, чтобы публика отреагировала на мое выступление?» Нужно уметь предвидеть и запланировать результат, слушатели должны на что-то вдохновиться, что-то сделать.
Подробнее — в мастер-классе Веры Коцюба.
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