Первый голос телеканала Москва 24 Вера Коцюба — о секретах ораторского искусства

На Московском международном салоне образования в рамках образовательного проекта «TVоя Москва» прошел мастер-класс «Говори так, чтобы тебя услышали». Провела его руководитель имидж-лаборатории «Голос» и первый голос телеканала Москва 24 Вера Коцюба.

Она назвала и объяснила три вопроса, на которые нужно ответить себе перед тем, как начать публичное выступление. Первый — «кто моя аудитория?» Исходя из этого, нужно готовить обращение, четко ориентируясь на возраст, пол, степень подготовленности слушателей к обсуждаемой теме. Необходимо пользоваться простыми понятными предложениями (одно предложение — одна мысль).

Второй вопрос — «зачем я вышел к этим людям?» Нужно четко понимать цель и суть обращения.

Третий — «как я хочу, чтобы публика отреагировала на мое выступление?» Нужно уметь предвидеть и запланировать результат, слушатели должны на что-то вдохновиться, что-то сделать.

Подробнее — в мастер-классе Веры Коцюба.