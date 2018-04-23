Испытано на себе: как корреспондент Ufa1 прошел кастинг экстрасенсов

На днях позвонила начальница.

— Знаешь, что ты Таню убила? — гремела в трубку главный редактор. — Она упала с лестницы, разбила голову и теперь на скорой едет в больницу.

У меня аж сердце захолонуло: я прекрасно помнила, что днем рассердилась на Таню из-за какого то пустяка. И вот теперь, надо же — скорая…

— Ведьма ты, — продолжала гневаться Гузель. — В субботу идешь на кастинг битвы экстрасенсов, они в Уфе набор проводят. Можешь считать это редакционным заданием.

Я и раньше замечала, что сердить меня нельзя: у обидчика то компьютер накроется медным тазом, то на следующий день голова трещит невозможно. Придется идти и выяснять свою подноготную у настоящих ясновидцев.

«Возьмите привычный реквизит»

Я записалась на кастинг и села ждать звонка. Организаторы проявились в тот же вечер — экстрасенсы же, знали, что сижу как на иголках.

— Вам нужно прийти в том облике, в каком хотели бы участвовать в передаче, принести с собой реквизит, с которым привыкли работать, — перечисляла менеджер. — Ах, да — возьмите паспорт.

Гадать, зачем нужен аусвайс, было не столь интересно, как размышлять над реквизитом. Может, набить карманы деталями сыновьего лего, и, закатывая глаза, бросать под ноги организаторам? Или взять с собой черную кошку — по сказкам помню, ведьмин знак. Так ничего и не выбрав, решила действовать по наитию.

«Не рассчитывайте, что быстро обернетесь»

В субботу в назначенный час я явилась на кастинг. В полутемном коридоре местного телеканала, где происходил отбор, горела всего одна лампочка — видимо, темнота нужна для настройки экстрасенсорики. Вдоль стен сидели и стояли семь совершенно обычных с виду людей. Вопреки ожиданиям, никто из собравшихся медиумов не закатывал глаза, не целовал змей и не шуршал сушеными жабьими лапками. Единственное, что роднило всех — черная одежда.

— Ты когда зайдешь — не торопись, сосредоточься, — шепотом инструктировал девушку в мини убеленный сединами мужчина.

— Наверное, наставник продвигает в шоу ученицу, — подумала я, и подсела к столу оформлять документы.

Каждому соискателю требовалось заполнить разрешение на использование видеоматериалов с его участием и расписать в анкете вкратце о своих способностях. А дальше следовало запастись терпением и ждать, когда позовут.

— Вы особенно не рассчитывайте, что быстро обернетесь, — обреченно изрек мужчина, который сидел в углу. — Я вот, например, уже два часа жду.

Медиум должен знать все Минуты тянулись бесконечно, заняться было совершенно нечем — ни тебе тематических журналов типа «Вестник колдуна» на журнальном столике, ни даже интернета. Ожидающие маги тоже безмолствовали, предпочитая непринужденной беседе копание в мобильниках.

— Наверное, силы берегут, — подумала я.

И тут открылась дверь, и из комнаты испытаний выпорхнула дама в колоссальных шпильках и шляпке-таблетке с черной вуалью.

— Ну что, страшно было? — накинулась на нее очередь.

— Нет, все в порядке, — «таблетка» счастливо улыбнулась и уплыла на улицу.

Еще через полчаса тишину коридора разбило энергичное щебетание вновь прибывшей соискательницы. Девушка заполнила анкету и отчаянно затарабанила в дверь комнаты испытаний.

— Почему так долго? Вот мне, например, нужно уйти сейчас, могу я вам оставить анкету и прийти позже? А вдруг моя очередь пройдет? Если вы так долго тут сидите, логично предположить, что вы до 6 вечера не успеете, — тараторила девушка. Тоже мне, медиум — не знает, когда ее очередь придет.

— Все зависит от вас: одни долго пыхтят, а другие — вжух! — и быстренько справляются, — ответила менеджер и скрылась в испытательской.

Экспромт и «бабушкины» советы

Опять потянулись минуты. Больше никто не веселил очередь эмоциональными всплесками. Не вздрогнула очередь даже тогда, когда в коридор вплыла девушка-инопланетянка в ужасно серебристых ботах и куртке и сварочной маске.

— Вязовкина, заходим, — неожиданно ворвался в дрему голос менеджера, и меня впустили в святая святых.

Из предбанника испытательной, где возилась с бумажками, менеджер проводила меня в студию: два стула, журнальный столик и огромный баннер телеканала у одной стены и оператор с девушкой-анкетчицей — с другой.

— Расскажите, как вы предпочитаете себя называть? Каким даром владеете и как его получили? — приветливо улыбнулась девушка.

Ах ты, легенду-то я не продумала! Придется соображать на ходу.

— Вы знаете, — я кокетливо повела глазами. — На работе меня прозвали ведьмой.

Дальше я рассказала историю про нашу несчастную Таню, припомнила еще пару-тройку похожих ситуаций, и, задрав глаза к потолку, страдальчески выдохнула:

— Я так хочу помогать людям, найти на «Битве экстрасенсов» самого лучшего наставника, чтобы помог направить мой дар — или проклятие, называйте, как угодно — в мирное русло.

— Хорошо, теперь расскажите, откуда у вас способности, — одобрительно улыбнулась девушка.

Тут пришлось рассказать про редакционное задание, когда меня заслали в секту «Ота жолы» или «Путь предков», запрещенную на территории Казахстана. Про редакцию я, понятное дело, умолчала. Там меня окурили зельем, провели обряд камчевания, то есть попросту отходили плеткой, и опоили дурманом. Вся процедура посвящения сопровождалась шепотком, что моя бабушка в седьмом колене стоит за спиной и направляет мой земной путь. Вышла я от «Предков» с хором голосов в голове и три дня промучилась с жуткой головной болью.

— Я слышу голос бабушки, и в любой ситуации она помогает мне с ответами, — выдала я под занавес.

Девушка чуть не захлопала в ладоши от радости, и предложила перейти к практике.

Это фиаско, брат

— Перед вами два конверта. Возьмите любой, скажите, что в нем, и расскажите все, что сможете об этом человеке, — предложила она.

Ха! Проще пареной репы: ясно же, что там — фотография. Я накрыла конверт ладонью, закатила глаза, и голосом чревовещателя загундосила:

— Это ребенок, подросток, и он жив.

— Это все что вы можете сказать? — изумилась анкетчица.

— Ну а что вам еще надо? Давайте уже откроем конверт — интересно посмотреть, угадала я или нет, — не дожидаясь разрешения, я рванула сверток.

О, ужас: с фотографии на меня смотрела расплывшаяся в третьей стадии ожирения женщина. Это провал.

— М-да, как-то невпопад, — разочарованно протянула девушка. — Давайте попробуем второй раунд: человек-загадка.

В комнату вбежала девочка-менеджер.

— Расскажите о ней все, что можете, — попросила анкетчица.

Господи, ну это же козе ясно: возраст до 30, не замужем, а иначе кто бы ее отпустил мотаться по городам и весям, к тому же звезд с неба не хватает, а то бы давно продвинулась по карьерной лестнице, забыв про менеджмент. Но всего этого сказать я не смогла: почему-то перед глазами предстала моя разбомбленная водопроводчиками квартира — с обеда супостаты взялись менять там трубы. Ни дать, ни взять, а знак!

— Вы, наверное, ждете, что я начну сейчас что-то распылять перед вами или разбрасывать? — я попробовала протянуть время.

— Ну, вообще-то, да, — холодно отрезала девушка. — Почему вы не настраиваетесь? Или вы не знаете, как это делается?

— Вы застали меня врасплох! — я обиделась и пошла в наступление. — Я рассчитывала, что тут у вас будет спокойная обстановка, а вы на меня давите! Так совершенно невозможно работать! Из-за вас в голове столько голосов, что я не могу сосредоточиться и не знаю, кого слушать!

— Ах так! — собеседница вконец разозлилась. — Тогда можете считать, что собеседование закончилось!

Я задрала нос и с достоинством покинула испытательскую. Уже в предбаннике я решила вернуть статус-кво и пристала к менеджеру.

— Скажите, а часто про вас все правильно угадывают?

— Да так себе, — хмыкнула та. — 50 на 50.

Видимо, экстрасенс из меня не очень. Ну и слава богу. Лучше пойду и с Таней помирюсь.