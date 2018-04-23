Шпионская камера дарит возможность видеть совершенно слепым

Эта уникальная шпионская камера стоимостью 3 600 фунтов позволила полностью слепому подростку распознавать слова, образы и даже лица. Камера транслирует информацию на компьютер, который отсылает звуковые сигналы. 15-летний англичанин Коннор Симпсон, являющийся полностью слепым, обрел независимость, о которой он даже не мог мечтать. В этом ему помогла своеобразная шпионская камера стоимостью 3 600 фунтов, которая устанавливается на дужку очков. Камера не дает возможности обрести зрение, но она самостоятельно распознаёт картинку вокруг и сообщает об этом мальчику посредством наушника. Миниатюрная камера может распознавать слова в книге, образы находящихся рядом предметов и даже лица. Информация об этом мгновенно поступает в компьютерный генератор речи, а оттуда по наушнику в ухо мальчика. Таким образом, если перед ним вырастает какое-то препятствие, то в наушнике звучит сообщение об этом. Благотворительные общества, которые помогают потерявшим зрение людям, уже похвалили создателей этого устройства за его простоту и одновременно инновационность. Коннор Симпсон появился на свет полностью слепым, он никогда не видел мира, поэтому и не представляет, каково это вообще что-либо рассмотреть. Однако теперь об окружающих его предметах и людях он имеет определённое представление, и оно позволяет ему более свободно ориентироваться в пространстве, обретя определенный уровень независимости, о котором он и не мечтал. К примеру, мальчик впервые в жизни получил возможность читать без помощи азбуки Брайля, он может делать заказы из меню в ресторане. Для того чтобы полностью освоиться с этим прибором, подростку понадобилось несколько недель. Миниатюрный гаджет по размеру не больше пальца, он дает возможность слепым людям читать электронные и бумажные письма, передвигаться и узнавать о том, когда к ним кто-то подходит. Теоретически гаджет может помочь жертвам дислексии и тем, кто заново учиться говорить после травмы мозга. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)