Чешский этнограф написал роман о банде сутенёров из Нижнего Тагила, которая убивала проституток

Чешский этнограф Томаш Боукал выпустил детектив «Кладбище невест» по мотивам громкой истории о банде сутенёров из Нижнего Тагила, которая убивала проституток. В интервью русской службе «Радио Прага» Боукал рассказал, что много лет исследует жизнь и быт коренных жителей Урала, но к написанию романа его подтолкнула именно эта страшная история. Первым о ней написал в 2007 году Ринат Низамов, тогда журналист « Комсомольской правды — Урал», а сейчас директор «Сети городских порталов», в которую входит E1.RU.

— В Сибирь я езжу более двадцати лет, изучаю жизнь местных жителей, преимущественно охотников, оленеводов и рыбаков. Интересуюсь я не только этнографией, читаю газеты, иногда — криминальные истории, — рассказал Томаш Боукал. — Я даже не знаю, когда решил написать детектив. Скорее, я хотел написать про то, что мне нравится на Севере — с одной стороны, красивом, с другой — в чём-то мрачном. Но мне как иностранцу это тёмное и туманное интересно. Я подумал, что, может быть, стоит соединить какие-то этнографические особенности с криминальной историей, которая связана с местными жителями. В принципе, я не собирался писать реальную историю, поэтому не занимался сбором обширного материала.

По совам писателя, он смотрел передачи и читал публикации об этой истории, а потом и сам поехал на место. Правда, найти его смог не сразу.

— На автобусной остановке стоял человек, которому я предложил его подвезти. По пути он рассказал мне, что сам когда-то был следователем. Объяснил, где находится это место и кто занимался расследованием этого дела. То есть эта случайная встреча помогла мне найти информацию, — рассказал этнограф.

Книга не рассказывает реальную историю, Боукал, по его словам, только «оттолкнулся от этого происшествия и даже поменял само место преступления». В романе есть многое и о жизни коренных жителей Урала.

— В моём романе есть и мотив узкоколейки, по которой вывозили лес. И у моих друзей, коренных жителей Севера, была именно такая узкоколейка, и она использовалась ими летом. Многие из этих деревень были заселены именно коренными жителями. Они привыкли к жизни, связанной с лесозаготовками, а когда всё это развалилось, то это стало для них, конечно, тоже большой проблемой. Так что эти сюжетные линии я соединил, — сказал писатель.

В 2007 году в братских могилах в окрестностях Тагила было найдено 15 тел молодых женщин. Убийцами оказались сутенёры, они жестоко расправлялись с девушками, которые отказывались заниматься проституцией. Маньяки не жалели никого — убивали своих коллег, невест, дочерей. Это дело называли самым громким в истории Свердловской области.