«Никто в Москве меня не хочет слышать»: Аркадий Чернецкий о сносе телебашни, реформе ЖКХ и минусах агломерации

О телебашне

Движение было достаточно резкое, но башню мне уже было не жалко. Мне жаль, что нет четкого плана того, что будет на месте башни.

Сделать что-то из башни было чрезвычайно сложно. Нужны были огромные средства, чтобы ее доделать и содержать, а отдача абсолютно мизерная. Был два-три года назад проект музейного комплекса, но просчитали экономику — абсолютно ничего не идет. Можно было только этот момент [cноса] оттянуть, чтобы гибель Помпеи не при нас проходила.

Об административном делении

Екатеринбург растет, поэтому структура районирования меняться должна. Но я очень сомневаюсь, что это будет укрупнение. Скорее это будет происходить в виде деления или переформатирования. Те районы, которые сейчас есть, — это предел управляемости.

О «Большом Екатеринбурге»

Я не оставил идею «Большого Екатеринбурга». Сейчас мы видим агломерацию, но это паллиативное решение, непонятно, что такое эта агломерация. Ни в одном документе это не написано. Я считаю, что СССР был лучше, чем СНГ, жесткое административное деление — это плюс. Делать агломерацию из городов, которые уже срослись, — это потеря времени.

О «муниципальной реформе»

В последнее время мой оптимизм очень сильно подорван. К сожалению, идет процесс перераспределения функционала от муниципалитетов к регионам. Это плохо, хотя, объективно говоря, для этого есть определенные основания. Муниципалитеты очень разные: есть Екатеринбург с потенциалом больше, чем у половины субъектов федерации, а есть сельские поселения, где нет ни бюджета, ни специалистов. И законодатель пытается подходить к единой мерке ко всем муниципалитетам. Чтобы не допустить окончательного провала в слабых муниципалитетах, часть полномочий переходит региону. Но это же приводит к тому, что сильные муниципалитеты теряют интерес к развитию, для них появляются ограничивающие факторы.

Нужно выделять муниципалитеты, которые в потенциале смогут жить самостоятельно, и создать им условия, в том числе в рамках перераспределения бюджетных ресурсов. Это крамола, никто в Москве меня не хочет слышать в этом вопросе, но эта крамола рождена положением дел.

О взаимоотношениях мэра и думы

Вся наша беда в том, что мы, не научившись выполнять свои полномочия, пытаемся залезть в чужую компетенцию. Представительный орган должен понимать, что он не декоративный. Может, у него немного полномочий, но они важные. И никто им не может капать на мозги, исполнительная власть не должна заниматься каким-то шантажом.

О преемственности

Ни одного руководителя областного уровня после ухода [губернатора Эдуарда] Росселя не осталось, пришла команда в два раза хуже, чем была. Это было просто преступление.

О главной проблеме Екатеринбурга

Нам нужно педалировать реструктуризацию экономики, уход от тяжелого машиностроения в сторону высоких технологий. Мы все умеем делать, на все создана базовая основа. Для нас главная тема — наращивание экономического потенциала.

О реформе ЖКХ Мы подошли к той черте, когда нужны серьезные политические шаги. Услуга не получает тех денег, которые она стоит, мы занимаемся самообманом. Единственным хорошим решением является ситуация с капремонтом. Оно может не нравиться, оно болезненное, но других вариантов не было. У нас 85% водоканалов не могут оперативные расходы покрыть. В строительство очистных сооружений должны быть прямые государственные инвестиции, здесь государство должно сказать: эту часть должны сделать мы. А вот водоподготовка должна обеспечиваться за счет тарифа.