«Никто не вкладывался во внешний вид, считая, что сегодня-завтра их снесут»

«Больше 10 лет малый и средний бизнес находился в довольно нестабильной ситуации. Во-первых, у многих закончились сроки аренды, и они остались без пролонгации. Во-вторых, нас кидают из одной крайности в другую: в большей части мы имели отношения с минимущества, теперь нас перетягивают на город, на КУГИ. У нас были договора аренды, которые были очень выгодны для предпринимателей, потому что это были земельные отношения. Затем перешли на краткосрочное размещение, на 11 месяцев, непонятно было с юридическим статусом, не давалось даже определения, что такое договор размещения. Поэтому многие предприниматели, продолжая платить аренду, стояли подвешенными между небом и землей. Никто не вкладывался в свой внешний вид, свое благоустройство. Все считали, что сегодня-завтра принесут уведомление, что они будут снесены.

Сейчас, как мы слышим от мэра, речь идет о том, что договора будут долгосрочными, в основном на 3–5 лет. Теперь можно понимать, что твой внешний вид не соответствует сегодняшнему духу времени. Когда тебе дают возможность долгосрочного бизнеса, уже начинаешь понимать, что ты можешь вкладываться в свой угол, в его внешний вид и торговое оборудование, развивать свой бизнес. Поэтому, когда разговаривали на встрече с мэром, большинство поддержало долгосрочные договоры, и раз они существуют, вполне логично приводить в порядок свои объекты, чтобы вписать их в сегодняшние реалии и концепции красивого города.

Мы говорили про вновь устанавливаемые объекты. В городе появляются общественные территории. Мы разбирали их на примере новой набережной. Понятно, что было бы комфортно, если бы стояли НТО с охлажденной водой, мороженым, цветами. Если поставить, как кому заблагорассудится, наверное, это будет просто эстетически некрасиво. Мы же жители этого города, мы тоже это понимаем. Предприниматели тоже будут готовить какую-то свою концепцию, чтобы принять какие-то совместные решения, чтобы было красиво, чтобы соответствовало всем противопожарным, санитарным нормам.

Самое главное, что я услышала на встрече с мэром, — что с нами хотят разговаривать. Нам не говорят, что нам дадут два-три вида этих НТО, и все мы это под гребенку делаем. Будет площадка диалога, где будут смотреть, обсуждать. Я думаю, что в процессе диалога, наверное, будут учтены практики и предпринимателей, и дизайнеров. Хочется надеяться, что в процессе получится что-то хорошее».