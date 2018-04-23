В России открывают бордель с роботами

В Москве в конце апреля откроется первый бордель с секс-роботами. Как передаёт «Дождь», заведение будет работать абсолютно легально и открыто.

Если проект окажется прибыльным, то уже в течении года организаторы запустят подобные площадки в других городах РФ и СНГ.

В борделе посетителям предложат арендовать куклу LumiDolls, которая имеет искусственный интеллект и даже функцию подогрева. При необходимости, клиенты смогут вызвать андроидов на дом.

Цена за номер с роботом будет стоить около пяти тысяч в час.

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Заглавное фото: Hi-News