В России открывают бордель с роботами 

В Москве в конце апреля откроется первый бордель с секс-роботами. Как передаёт «Дождь», заведение будет работать абсолютно легально и открыто.
Если проект окажется прибыльным, то уже в течении года организаторы запустят подобные площадки в других городах РФ и СНГ.
В борделе посетителям предложат арендовать куклу LumiDolls, которая имеет искусственный интеллект и даже функцию подогрева. При необходимости, клиенты смогут вызвать андроидов на дом.
Цена за номер с роботом будет стоить около пяти тысяч в час.
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