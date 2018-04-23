Ещё
Эволюция: известные вещи, изменившиеся до неузнаваемости
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эволюция: известные вещи, изменившиеся до неузнаваемости 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Когда-то, в начале истории своего существования, привычные нам вещи выглядели совершенно иначе. Сейчас же, глядя на них, даже не всегда удается сразу угадать предназначение названных предметов. Принтер Именно так выглядел первый «принтер», увидевший мир еще в далеком 1894 году. Автором разработки выступил английский математик Чарльз Бэббидж, а называлась конструкция «разностной машиной». Тостер Достаточно необычный тостер, выпущенный в 1924 году компанией Frary & Clark. Конечно, это не первый экземпляр устройства для быстрого поджаривания хлеба, однако один из наиболее запоминающихся. Он совсем не похож на те тостеры, что используются в современности. Спасательные жилеты Выглядят они не слишком надежно, и больше напоминают спасательные матрасы. Впрочем, такое «приспособление» действительно использовалось моряками в 1917 году. Притом в начале XX века такие средства для спасения не могли похвастаться спросом, поскольку сильно сковывали движения. Дрель Если оценивать по внешним параметрам, то предмет на фото больше напоминает габаритную мясорубку. В действительности же это первая электрическая дрель, которую в 1895 году выпустила немецкая компания Fein. Радионяня В современном мире это достаточно популярное приспособление, которое отлично помогает молодым мамам. Однако еще в 1921 году выглядел этот «гаджет» совершенно иным образом, ведь являлся куда более громоздким. Калькулятор В начале XX века калькулятор не являлся тем предметом, который легко можно взять с собой в карман и посчитать что-либо при наличии такой необходимости. Использовали подобный «девайс» преимущественно продавцы универмагов, а также кассиры в банках. Кроме того, к калькулятору прилагалась внушительная инструкция на более чем 130 страниц. Стиральная машинка Один из первых экземпляров машинки, выпущенный в США в 1908 году. Устройство оснащалось деревянным барабаном, поочередно осуществлявшим восемь оборотов сперва по часовой стрелке, а затем против. Жесткий диск Такое устройство впервые представили в 1956 году, а его вес превышал тонну. При этом вместить он мог всего 5 Мб данных. Сейчас же миниатюрный смартфон вмещает намного больше информации, поэтому прогресс очевиден.
Anews: последние новости
Повседневные вещи, которые вскоре могут исчезнуть Странные сексуальные традиции прошлого, способные потрясти Проклятый хлеб, или как за несколько дней целый город сошел с ума
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невероятное открытие сделали в Египте16
Исполинского «ангела» обнаружили в космосе4
56-летний итальянец решил стать женщиной52
Впечатляющие фотографии появления человека на свет81
Мужчина выжил после нападения змеи, медведя и акулы15
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
01:23
Исполинского «ангела» обнаружили в космосе
Безумный мир
10:13
Гаджеты из будущего, которые уже можно купить
Вещи
03:53
Фотографии, которые оказались дерзкой подделкой
Безумный мир
05:44
Самые милые зверёныши
Безумный мир
05:51
Невероятное открытие сделали в Египте
Безумный мир
00:10
Большеглазый малыш нашёл игрушку
Безумный мир
04:50
Необычные факты, которые оказались правдой
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение