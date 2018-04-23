Эволюция: известные вещи, изменившиеся до неузнаваемости

Когда-то, в начале истории своего существования, привычные нам вещи выглядели совершенно иначе. Сейчас же, глядя на них, даже не всегда удается сразу угадать предназначение названных предметов. Принтер Именно так выглядел первый «принтер», увидевший мир еще в далеком 1894 году. Автором разработки выступил английский математик Чарльз Бэббидж, а называлась конструкция «разностной машиной». Тостер Достаточно необычный тостер, выпущенный в 1924 году компанией Frary & Clark. Конечно, это не первый экземпляр устройства для быстрого поджаривания хлеба, однако один из наиболее запоминающихся. Он совсем не похож на те тостеры, что используются в современности. Спасательные жилеты Выглядят они не слишком надежно, и больше напоминают спасательные матрасы. Впрочем, такое «приспособление» действительно использовалось моряками в 1917 году. Притом в начале XX века такие средства для спасения не могли похвастаться спросом, поскольку сильно сковывали движения. Дрель Если оценивать по внешним параметрам, то предмет на фото больше напоминает габаритную мясорубку. В действительности же это первая электрическая дрель, которую в 1895 году выпустила немецкая компания Fein. Радионяня В современном мире это достаточно популярное приспособление, которое отлично помогает молодым мамам. Однако еще в 1921 году выглядел этот «гаджет» совершенно иным образом, ведь являлся куда более громоздким. Калькулятор В начале XX века калькулятор не являлся тем предметом, который легко можно взять с собой в карман и посчитать что-либо при наличии такой необходимости. Использовали подобный «девайс» преимущественно продавцы универмагов, а также кассиры в банках. Кроме того, к калькулятору прилагалась внушительная инструкция на более чем 130 страниц. Стиральная машинка Один из первых экземпляров машинки, выпущенный в США в 1908 году. Устройство оснащалось деревянным барабаном, поочередно осуществлявшим восемь оборотов сперва по часовой стрелке, а затем против. Жесткий диск Такое устройство впервые представили в 1956 году, а его вес превышал тонну. При этом вместить он мог всего 5 Мб данных. Сейчас же миниатюрный смартфон вмещает намного больше информации, поэтому прогресс очевиден.