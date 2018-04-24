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Все блага к колёсам электромобиля. Бесплатная парковка и многое другое.
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Все блага к колёсам электромобиля. Бесплатная парковка и многое другое. 

Car.ru 32 минуты назад
Фото: Car.ru
Электромобили всё больше и больше набирают свою аудиторию.
Совсем недавно ЕКС предложил освободить данный вид транспорта от налога, а после предоставлять владельцам этого авто бесплатную парковку, которые будут оснащены зарядными устройствами. Конечно, все блага предоставляются для того, чтобы простимулировать производство. Уже получено разрешение на то, чтобы снизить ставку для ввоза комплектующих с других стран, снижены пошлины. Рассматривается разрешение на льготное кредитование на покупку электромобиля.
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