Возможны ли отношения в виртуальной реальности

В 2013-м году вышел фильм «Она», который рассказал трогательную историю о том, как Хоакин Феникс влюбился в ОС. Как мы помним, ОС оказалась шлюхой и разбила сердце несчастному герою. Ее способность сопереживать и понимать удивляла, если не поражала, и созданный ею виртуальный мир вполне доказывал, что можно обойтись без женщин. Однако, несмотря на то, что виртуальная реальность будет использоваться все шире и шире, не стоит забывать, что «Она» — это кино. Но вопрос о том, сможет ли VR наводить мосты любви и дружбы, остается открытым. Есть наука, которая ссылается на гормоны и физические аспекты отношений. Но можно ли без них установить близкий контакт? Биолог и антрополог Хелен Фишер утверждает, что есть 3 стадии любви: похоть, влечение и привязанность. И если отталкиваться от этого и от достижений VR-индустрии, то, скорее всего, никаких проблем возникнуть не должно.

Этап 1: Похоть

Первый этап в триллере под названием «Любовь» — это вожделение. Да, сколько ни говори про чистоту любви и светлые чувства, а начинается все с похоти. Страсть не что иное, как измененное состояние сознания, запрограммированного первобытным инстинктом к продолжению рода. По сути, это реакция твоего нутра и скрытых инстинктов на физичность потенциального партнера. Вожделение влияет на мозг так же, как кокаин: они увеличивают уровень дофамина — хорошо известного (надеемся, что не понаслышке) нейромедиатора, отвечающего за удовольствие. Если похоть — это первая стадия любви, немудрено, что приложения вроде Tinder так оживили само понятие знакомств. Немного удивительно, когда знакомство в Tinder перерастает во вполне серьезные отношения. И тут мы понимаем, что, скорее всего, виртуальные миры будут использовать похотливое обаяние вожделения, чтобы привлечь внимание пользователей. То есть цифровые технологии будут устроены так, что пользователем будет двигать похоть.

Однако человеку мало только смотреть на красивое тело и лицо. Виртуальная реальность уже разработала гаджеты, с помощью которых его можно еще и потрогать: помимо очков виртуальной реальности, есть точно такие же перчатки. В виртуальных средах «лицом» пользователя являются цифровые аватары, созданные на основе желаемой проекции их создателя. А вот если проекция неточная или далека от идеала, то впечатления могут быть испорчены. Например, у создателя может быть красивый стройный молодой аватар, а в реальности — без слез не взглянешь. То, может ли любовь, построенная на виртуальном образе, перейти в реальный мир, зависит от различных факторов и в конечном счете может усилить комплексы и страх перед разочарованием. Аватары должны давать максимально точное представление о человеке, чтобы не было конфузов. А для этого необходимо использовать как можно больше чувств, иначе истинной любви быть не может. Секс в виртуальной реальности уже существует, но до сих пор нет инструментов для создания виртуальной любви. Хотя уже ведутся разговоры о том, как можно использовать феромоны в дополненной реальности.

И тут уже становится страшно, поскольку и исследователи, и простые люди опасаются, что виртуальная реальность только подтолкнет людей к изолированности и разобщенности. Другие утверждают, что VR — это инструмент, который, напротив, поможет людям в установлении отношений, ведь она только углубляет взаимосвязь и ускоряет движение людей навстречу любви.

Этап 2: Влечение

После того как похоть стихнет, начинается стадия притяжения. Вот здесь и происходит переход от эротики к романтике. Но что может означать романтика в эпоху виртуальной реальности? То, что с доступом к технологиям люди быстрее переходят от вожделения к притяжению. Это естественно, поскольку взаимодействие между двумя индивидами происходит гораздо активнее. Чтобы пообщаться, не нужно выкраивать время, собираться и ехать — можно просто написать. Но для того чтобы процесс пошел, нужно начать общаться. А общение у тех, кто только заводит отношения, строится на вопросах. И если цифровой мир позволяет нам обмениваться ими, то VR добавляет физический элемент. С помощью мультисенсорного и интерактивного опыта люди сближаются гораздо сильнее.

По мнению исследователей, это будет выглядеть самым чудесным образом. Представь свидание, в котором можно обсуждать красоту ночного неба на одном из уровней Эйфелевой башни, не заплатив за перелет и ужин. Хотя кто-то скажет, что лучше обсуждать плохую работу ЖКХ в Бердичеве, поедая «Доширак»: ощущения более естественные и приятные. Но для других сама возможность создавать вполне реалистичные пространства может стать настоящим спасением, поскольку это романтично, а романтика всегда сближает. И в первую очередь это должно помочь интровертам, поскольку они смогут формировать для себя идеальный сценарий и атмосферу для свидания. Например, VRChat позволит пользователям «создавать, публиковать и исследовать виртуальные миры с другими людьми со всего мира». А компания Altspace ВР разрешит пользователям создавать свои собственные пространства с помощью указанных в настройках интересов. Если глаза действительно «зеркала души», то виртуальная среда станет огромным преимуществом не только по сравнению с обычной перепиской, но и с реальными свиданиями. Однако никто не говорит, что это хорошо. Удобно? Безусловно! Но хорошо ли? Большой вопрос.

Этап 3: Привязанность

Переход от симпатии к привязанности требует сильных чувств, а не одного только физического влечения. На похоти далеко не уедешь. Пока что VR не может в полной мере дать своим потенциальным пользователям способность слышать, видеть и, возможно, даже чувствовать своего партнера в виртуальном пространстве. И это является одной из многих причин, почему виртуальная реальность может быть будущим знакомств. Если завтра мы вдруг научимся чувствовать запахи друг друга на расстоянии, то будущее определенно за виртуальными знакомствами.

Но сперва эти технологии появятся именно в игровой индустрии. Нет, это не попытка обозвать геймеров нехорошими словами, а естественный ход событий. Спрос на технологии есть: для полного погружения в игровую реальность одной только графики недостаточно. Если технологии приживутся в геймерской среде, то плавно перекочуют в среду романтическую. И двое, один из которых в Кейптауне, а другой — в Хабаровске, смогут подключаться к альтернативным плоскостям, чтобы на расстоянии укрепить свои романтические отношения. Легко предсказать, что, обладая способностью вовлекать пользователей по всему миру в содержательные дебаты и захватывающие впечатления непосредственно с дивана, виртуальная реальность обязательно будет предшественницей криков «Горько!». Хотя мы не удивимся, если в мире, где тесно переплетаются сразу две реальности, свадьбы будут играть в виртуальной. Во всяком случае, так дешевле. Да чего уж там: приложение YouVisit уже добавило в репертуар своих многочисленных виртуальных мероприятий свадьбу. Разве есть лучший способ задокументировать свою любовь, чем свершить это в виртуальном мире, который делает события из виртуальной жизни гораздо доступнее?

Настоящая любовь в виртуальном мире?

Некоторые уважаемые специалисты вроде психолога Линдси Портной всерьез считают, что любовь в виртуальном пространстве имеет ряд преимуществ перед любовью традиционной. Как ни странно, но это доступ к гораздо более широкому кругу знакомств, способность останавливаться и думать, прежде чем что-то говорить потенциальной пассии, развивать отношения в течение более длительного периода времени и обеспечивать необходимую паузу, прежде чем решить, стоит ли встречаться в физическом мире.

Если кому-то такая форма кажется неестественной, то спешим разочаровать: она является вполне логичным продолжением той ситуации, в которой мы уже находимся. Когда-то, давным-давно люди влюблялись друг в друга по переписке. Теперь, благодаря мессенджерам и смартфонам, мы можем визуально оценить объект своей эпистолярной связи. С ней можно поговорить и узнать, действительно ли она такая велеречивая или просто старается показаться умной. Осталось только пощупать и потрогать. Какая-то изюминка, конечно, теряется, и трепетный и волнующий момент встречи перестает быть таким вожделенным. Все равно хорошо, когда есть какая-то загадка. Но сайты знакомств уже заявили, что к 2040-му году мы сможем учуять феромоны и потрогать плечи потенциальной подруги. Фактически виртуальная реальность может быть технологией, которая стирает расстояния, приводя реальное к виртуальному, чтобы культивировать любовь. Но в то же время виртуальная реальность усилит привязанность к этому, пока еще неосязаемому, миру. Можно будет не вставать с кресла. Может быть, людям станет проще влюбляться друг в друга, но каким станет само понимание любви? Вот в чем вопрос.