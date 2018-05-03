Умное стекло Ford поможет слепым «увидеть» пейзаж за окном машины

Компания Ford разработала прототип умного стекла, которое позволит незрячим пассажирам «рассмотреть» пейзаж за окном автомобиля. Для этого разработчики итальянского подразделения марки и стартапа Aedo предлагают использовать вибрацию, с различной интенсивностью «транслирующую» картинку.

Технология под названием Feel The View делает снимок объектов и переводит картинку в черно-белое изображение. При этом каждому оттенку серого цвета соответствует свой шаблон вибрации стекла. Всего их насчитывается 255. По словам представителей Ford, для незрячих Feel The View поможет «превратить поездки в незабываемое приключение».

Ранее Ford представил салон-карусель, который планирует использовать в беспилотниках. По задумке производителя, в центре пассажирского отсека будет находиться стол, вокруг которого установлены складные кресла. При этом пол, благодаря электромоторам, может поворачиваться относительно базы машины.

До этого американский производитель представил выдвижной стол, оснащенный подушкой безопасности.