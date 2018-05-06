Пора рассказать детям о Победе. Пока это не сделали другие

Наверное, впервые о том, чем же для меня все-таки является дата 9 мая, я задумался лет в 12-13 вместе с получением доступа к более-менее приличным учебникам по истории.

До этого? Просто возможность не ходить в школу и возможность посмотреть на военную технику в телевизоре. Разумеется, родители старались объяснять, что это за праздник, и почему он так важен, но сами понимаете, в детской голове откладывается все это не очень хорошо.

Вместе с взрослением приходило и более осмысленное видение 9 мая. Его важность не только для России, но и для всего мира. Покупалась и читалась историческая литература, расспрашивалась бабушка-ветеран, пусть и не боевых действий. После всего это я с удивлением смотрю на свое поколение, для многих из которых Великая Отечественная война превратилась… во что-то иное, не из этого мира.

Меня до сих пор мучает вопрос: почему мы стали такими поверхностными? Вот возьмем наш традиционный Парад Победы. Открываем Facebook, Twitter, «ВКонтакте» и видим рассуждения о том, что наше милитаризованное правительство «танчики решило по площади покатать» и «лучше бы эти деньги на науку/медицину/образование (нужное подчеркнуть) пустили». И не задумываются эти люди, для чего на самом деле по Красной площади маршируют полки, и едет военная техника.

Как по-моему, так и более молодому поколению отчаянно не хватает понимания, кем же были наши предки, выковавшие эту великую Победу. В 90-е и ранние нулевые была очень популярна точка зрения о том, что «совок» — зло, руководили им разные, усатые и не очень люди, тираны и маньяки, а Красная армия была сборищем насильников и убийц, разоривших Европу.

Некоторые пытаются и сегодня отстоять эту позицию. Но тогда кем же были наши предки? Насильниками и убийцами, героически защитившими весь мир от фашизма? Этот когнитивный диссонанс и «рвет» в итоге на части головы значительного числа современной молодежи.

Самое страшное, что все попытки объяснить молодым, что же такое День Победы, предпринимаемые некоторыми нашими чиновниками, обычно с треском проваливаются. Тут как нельзя кстати приходит на ум старая поговорка «насильно мил не будешь». Ибо способы, которыми поколению пытаются привить любовь к Родине, вызывают как минимум недоумение.

Возьмем, к примеру, недавний скандал с подмосковным школьником. Юношу, по его словам, принуждали к участию в шествии «Бессмертного полка», а он возьми и напиши об этом во все инстанции. И получил официальный ответ, что никуда может не ходить. И что самое важное — он ведь из принципа теперь никуда и не пойдет. Заодно всем расскажет, как злая власть «бюджетников сгоняет». И, наверное, будет по-своему прав.

Или включите, например, новые «Утомленные солнцем». После просмотра эпика Никиты Михалкова о Великой Отечественной войне вывод можно сделать только один: Красная армия состояла исключительно из трусов, дураков, предателей и тупых командиров. А «Сталинград»? Где бойцы почему-то сражаются не за свою Родину, а за девушку Катю и один полуразрушенный дом. Про откровенные передергивания фактов, вроде «Штрафбата» и «Сволочей» и говорить не хочется. Ведь вот так, через массовую культуру и продвигаются образы зверского «совка».

Нам, молодым, прежние формы объяснения часто чужды и не понятны. Можно сколько угодно собирать научные конференции и круглые столы, где видные ученые с умным видом будут рассуждать о том, как важно не давать переписывать историю. Только это так и останется между обсуждавшими. Нам нужен понятный ориентир. Ведь достаточно посмотреть на столь ругаемый Запад, как становится понятно, почему полмира уверено, что войну выиграли американцы.

Возьмите хотя бы сериал «Братья по оружию». Великолепно снятый, дорогой проект, демонстрирующий войну как есть, но не забывающий при этом показывать своих героев в нужном свете. Почему же у нас снимается сплошная «клюква», а не что-то подобное? И только недавно начались робкие попытки двигаться в этом направлении с «28 панфиловцами», которые были приняты на «ура». Вот куда надо пускать бюджетные деньги.

А еще попробуйте проспонсировать наши студии, которые хорошо умеют делать компьютерные игры. И тогда вместо помойной «Company of Heroes 2», которая по уровню негативного пафоса переплевывает «Утомленных солнцем — 2», появятся отличные «Блицкриги», «В тылу врага» и «Ил-2: Штурмовик».

Прививание любви к Родине — процесс обстоятельный и требующий крайней осторожности. Нельзя пытаться ломом и крепким словцом заставить всех резко проникнуться патриотическими чувствами. Да и методы должны соответствовать своему времени. И тогда, когда настанет печальный день и уйдет из жизни последний ветеран, мы сможем быть уверены, что их наследие продолжит жить.