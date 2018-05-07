Ticketmaster планирует заменить билеты на концертах системой распознавания лиц

Разработкой данной системы занимается компания Blink Identity, в которую Ticketmaster недавно внесла крупные инвестиции, передает VentureBeat. Отмечается, что технология не потребует от посетителей останавливаться или замедляться, чтобы посмотреть в камеру — люди смогут проходить на концерт на обычной скорости, пока система будет сканировать их лица. По словам разработчиков, для получения снимка и сопоставления его с базой данных потребуется полсекунды. За минуту, по словам Blink Identity, система сможет обработать более 60 человек.

Пока, как сообщает VentureBeat, Ticketmaster не уточнил, как будет использовать технологию. Известно, однако, что в скором времени она появится в корпоративных зданиях и некоторых концертных заведениях Live Nation (компании, которой принадлежит Ticketmaster). Затем компания оценит, как технология может быть полезна для посетителей концертов, артистов и концертных площадок.