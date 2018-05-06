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Ticketmaster заставит людей предъявлять лицо вместо билета
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Ticketmaster заставит людей предъявлять лицо вместо билета 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Самый крупный организатор концертов в США Ticketmaster намерен ввести вместо билетов систему распознавания лиц, сообщает Gizmodo.
Новая программа будет разработана совместно с компанией Blink Identity, специалисты которой создавали систему распознавания лиц для нужд Пентагона. С помощью системы станет возможным обнаружение лицо среди пятидесятитысячной толпы для сопоставления с примерами из базы данных. Вся процедура займёт не более половины секунды.
Руководство Ticketmaster рассчитывает, что нововведение поможет зрителям попадать на концерты, не предъявляя билетов. Помимо этого, в Ticketmaster уверены, что такая задумка поможет сделать безопаснее массовые мероприятия.
Чтобы пройти регистрацию, посетителю останется только пройти мимо датчика, тот мгновенно сфотографирует человека и внесёт его изображение в базу данных.
Напомним, что недавно компания Ticketmaster ввела систему электронных билетов.
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